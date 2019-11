vor 34 Min.

Nasse Fahrbahn: Zwei Fahrer verlieren die Kontrolle über ihre Autos

Am Montag haben sich zwei Unfälle ereignet.

Bei Illertissen und Vöhringen hat es am Montagnachmittag gekracht. Zwei Autofahrer waren bei Regen zu schnell unterwegs.

Weil sie bei Regen zu schnell unterwegs waren, haben zwei Fahrer die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Unfälle am Montagnachmittag. Ein 54-Jähriger war auf der A7 bei Illertissen unterwegs. Wegen Aquaplaning geriet sein Auto ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanken.

Wenig später war eine 57-Jährige auf der A7 bei Vöhringen ebenfalls zu schnell unterwegs. Sie schleuderte nach rechts in den Grünstreifen und durchbrach den Wildschutzzaun. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Autos sowie an den Schutzplanken entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

