08:00 Uhr

Naturschützer haben Pläne für Betonschwellen

Für den Umbau der Wehre gibt es eine neue Idee. Der Fluss soll wieder schneller fließen. Das Vorhaben kommt an. Doch was wird aus den Kraftwerken?

Von Regina Langhans

In Sachen Illerrenaturierung haben die Naturschützer auf der bayerischen Seite eine neue Idee: Sie wollen die zum Anstauen des Flusses errichteten Betonschwellen umbauen, damit die Iller in dem Bereich auch wieder als Fließgewässer funktionieren kann. Zugleich wollen sie damit eine Antwort auf die Pläne einer Münchner Firma geben, die, wie berichtet, in die Staustufen sogenannte Schachtkraftwerke einbauen will.

In einer gut besuchten Infoveranstaltung von Bund Naturschutz, Vertretern der Iller-Gemeinden sowie Fischerei- und Vogelschutzverbänden stellte Ralf Klocke von der Unteren Iller AG das Konzept vor. Es betrifft den Flussabschnitt von Filzingen bis Vöhringen. Wobei in der Wieland-Stadt die Iller schon vorbildlich renaturiert sei, so die Naturschützer.

Derzeit läuft eine Klage der Naturschützer gegen die vom Alb-Donau-Kreis erteilte Baugenehmigung für ein Kleinkraftwerk bei Dietenheim. Dieses soll in ein bestehendes Wehr eingebaut werden. Die Erlaubnis wurde damit begründet, dass sich an den Betonschwellen (zugunsten eines höheren Grundwasserspiegels) in den nächsten 30 bis 40 Jahren nichts ändern werde – auch nicht im Zuge der groß angelegten Illerrenaturierung. Dazu haben die Länder Bayern und Baden-Württemberg ein gemeinsames Programm aufgelegt.

Die Idee der Naturschützer steht der Absicht des Münchner Bauherren Fontin wohl entgegen: Es geht um den Bau einer Teilrampe. Mit breiten Einschnitten sollen die Betonmauern durchbrochen und die Bodenschwelle angeglichen werden, hieß es. So könne die Iller in dem kleinen Abschnitt als Fließgewässer funktionieren. Mit der Zeit könnten sich wieder Steine ablagern und das sogenannte Geschiebe das Flussbett füllen. Denn das sei im Lauf der Jahrzehnte bis auf die Erdschicht blank gewaschen worden. Werde diese durchbrochen, sei das Grundwasser in Gefahr, sagte Klocke in Illertissen. Die Kiesschicht berge auch Nahrung für viele Fischarten. Des weiteren stellten die Wasserableitungen in die Kanäle ein Problem dar: in der iller bleibe nur wenig Wasser, von drei bis neun Kubikmetern pro Sekunde war die Rede.

Die Teilrampen-Idee könnte in das Konzept der beiden Bundesländer („Agile Iller“) und in den Gewässerentwicklungsplan einfließen, sagten Gunther Wölfle vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und sein Kollege Peter Faigle aus Baden-Württemberg nach dem Vortrag. Im Zuge der Renaturierung werde ein Gutachten erstellt, hieß es. Dessen Befunde seien maßgeblich sei.

Zur Genehmigung des geplanten Kleinkraftwerks bei Dietenheim sagten die Vertreter der Ämter: „Die Entscheidung haben wir zu akzeptieren.“ Im Rahmen der Renaturierung seien an der Iller 57 Maßnahmen vorgesehen, die nach und nach umgesetzt würden. Der nun geäußerte Vorschlag, die Betonschwellen zu Rampen umzubauen, sei wohl grundsätzlich schnell umsetzbar, war zu erfahren.

Die Idee der Naturschützer stieß bei den Anwesenden grundsätzlich auf zustimmung.

Dagobert Smija, der als Berater der Bayrischen Elektrizitätswerke vor Ort war, gab zu Bedenken, dass sich die Iller als Folge ihrer Begradigung in die Tiefe gegraben habe. Zu den Folgen gehörten gesunkener Grundwasserspiegel, dürre Auwälder und bei trockenen Sommern komme es zu Fischesterben in der Iller. „Wir haben von der Wasserkraft profitiert, aber wir sind auch für die Gewässer verantwortlich.“

Norbert Frank, Dritter Bürgermeister von Bellenberg, lobte die einheitliche Haltung der Naturschützer, die vor Jahren schon die Kleinkraftwerke in der Iller abgelehnt hätten. Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß begrüßte die Teilrampen als Kompromiss, ebenso wie das Fluten alter Gräben im Auwald zugunsten der Natur und für einen Hochwasserschutz. Bürgermeister Michael Obst aus Kellmünz erfuhr, dass die angesprochenen Vorhaben seinen Ort nicht beträfen. Und Stadtrat Uwe Bolkart aus Illertissen wollte wissen, ob und wie die neue Idee umgesetzt werde. Das werde man im Zuge der „Agilen Iller“ prüfen, war die Antwort.

