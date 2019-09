vor 21 Min.

Naturschützer werfen den neuen Balkenmäher an

Mit Spenden wurde ein Spezialgerät finanziert. Zur Pflege des Biotops in Tiefenbach ist es unerlässlich

Von Carmen Dörfler

Kürzlich hat der alte Balkenmäher des Bund Naturschutz den Geist aufgegeben. Ein schmerzlicher Verlust: Denn das Gerät wird unter anderem zur schonenden Pflege des Biotops an der alten Kläranlage in Tiefenbach benötigt. „Mit einem Aufsitzrasenmäher würden wir in der Fauna und Flora hier alles kaputt machen“, sagt zweiter Vorsitzender Dieter Zeller. Da war guter Rat teuer: 4000 Euro teuer, um genau zu sein. Doch nun gibt es eine gute Nachricht. Dank mehrerer Spenden konnte ein neues Gerät beschafft werden.

Der Auslöser war ein Bericht unserer Zeitung über den Bund Naturschutz, der das Biotop in Schuss hält – und über das kaputte Mähgerät. „Schon einige Stunden nach Erscheinen kam der erste Anruf“, sagt Bund-Naturschutz-Vorsitzender Ernst Renner. Es war Unternehmer Wolfgang Karger: „Mein Bruder Uli kam zu mir und hatte die Idee, den Bund Naturschutz zu unterstützen.“ Gesagt, getan. Renner hatte die ersten 2000 Euro für das Gartengerät zusammen. „Ich habe am Telefon gewartet, ob noch mehr Anrufe kommen, doch leider vergebens,“ sagt er. Denn mit der Zusage war erst die Hälfte der Kosten gedeckt.

Biotop in Tiefenbach: Spende von der Stadt Illertissen

Eine Biotop-Begehung mit Bürgermeister Jürgen Eisen brachte eine weitere Zuwendung. So gingen die Einnahmen aus dem Verkauf von Vogelhäuschen an den Bund Naturschutz. Sie waren unter der Ägide von Klimaschutzmanager Simon Ziegler von örtlichen Firmen, dem Kunstzirkel und Schützlingen der Lebenshilfe angefertigt worden. Machte weitere 800 Euro für den Mäher.

Der fehlende Restbetrag kam von der Volksbank Ulm-Biberach. Mitarbeiter Rita Wild und Ralf Heinemann freuen sich, damit den Naturschutz zu unterstützen. Das sei ein Anliegen der Bank, die unter anderem regelmäßig Bäume pflanzt.

Zur Übergabe des Mähgeräts versammelten sich alle Spender an der alten Kläranlage. Renner und Zeller dankten ihnen: „Dass das so schnell geht, hätten wir uns nicht erträumen lassen“, sind sie sich einig. Und fügen hinzu, so Renner: „Für uns ist das wie Weihnachten.“ Ein gutes Werkzeug sei die halbe Arbeit.

Was ist "das Biotop" in Tiefenbach - mehr darüber lesen Sie hier: Wie eine Kläranlage zum Paradies für Kröten und Frösche wurde

Ein Vogelparadies in Gefahr: Alarm am Plessenteich: Neu-Ulmer Vogelparadies ist in Gefahr

Auch Zauneidechsen stehen im Fokus: Baywa-Areal in Illertissen: Wie fängt man eine Zauneidechse?