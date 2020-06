vor 19 Min.

Naturschutzprojekt im Günztal: Anzahl der Arten hat sich teils verdreifacht

Intensiv landwirtschaftlich genutzte Felder in blütenreiches Grünland zu verwandeln, war eines der Ziele eines Naturschutzprojekts der Stiftung Kulturlandschaft Günztal. Auf ehemaligen Ackerflächen in der Günzaue wurden daher artenreiche Blumenwiesen eingesät.

Plus Die Stiftung Kulturlandschaft Günztal zieht nach fünf Jahren Naturschutzprojekt Bilanz. Ein Erfolgsfaktor: die Zusammenarbeit mit Kommunen und Landwirten.

Das Günztal im Landkreis Unterallgäu gehört zu den besonders intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen. Die Wiesen zählen laut Landesanstalt für Landwirtschaft zu den artenärmsten in ganz Bayern. Und in keiner anderen Region ist in den vergangenen 15 Jahren so viel Grünland in Ackerland umgewandelt worden. Deshalb hat sich die Stiftung Kulturlandschaft Günztal 2015 dazu aufgemacht, den Naturschutz im Intensivgrünland zu verbessern. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat das Projekt während der vergangenen fünf Jahre mit knapp 400.000 Euro gefördert. Die Stiftung zieht nun eine positive Bilanz.

„Unser Ziel ist es, Möglichkeiten zu finden, wie eine naturschonende und extensive Nutzung in einer Region mit sehr intensiver Grünlandwirtschaft gelingen kann“, sagt der Projektleiter der Stiftung, Peter Guggenberger-Waibel. Im Günztal habe sich viel getan: Von Obergünzburg bis Kettershausen wurden neue Naturschutzflächen angelegt. Insgesamt entstanden 32 neue Feuchtbiotope. 6676 Bäume und Sträucher wurden gepflanzt.

Insbesondere im Grünland konnten nach Angaben der Stiftung Erfolge verzeichnet werden: Auf mehr als 52 Hektar Wiesen wurde demnach die Nutzung extensiviert. Das bedeutet: Bei der Bewirtschaftung wird die Düngung reduziert und die Flächen werden erst Mitte Juni gemäht. Dadurch können verschiedene Wiesenblumen wieder zur Blüte kommen. Weitere 20 Hektar werden heute wieder extensiv beweidet, mit wenigen Weidetieren pro Fläche und ohne Düngung. Auf mehr als fünf Kilometern Länge wurden Uferrandstreifen entlang von Bächen angelegt.

14 Landwirte haben in Kettershausen mitgemacht

Als wichtigen Erfolgsfaktor des Projekts nennt Projektmanager Sebastian Hopfenmüller die Zusammenarbeit mit den Kommunen und Landwirten: „In der ,Naturgemeinde’ Kettershausen konnten wir beispielhaft zeigen, wie ein kooperativer Naturschutz erfolgreich umgesetzt werden kann.“ Zu Projektbeginn habe bei Landwirten ein geringes Interesse bestanden, am staatlichen Vertragsnaturschutz-Programm teilzunehmen, in dessen Rahmen Bauern für den Verzicht auf eine intensive Nutzung Ausgleichszahlungen erhalten. In Zusammenarbeit mit Experten aus Verwaltung und Praxis wurde dann ein Extensivierungsprogramm für das Günztal maßgeschneidert und im Gemeindegebiet Kettershausen modellhaft erprobt. Die Gemeinde hat das Grünlandprogramm sowohl ideell als auch finanziell unterstützt. Lesen Sie dazu auch: Grünlandprojekt: Weil Wiese nicht gleich Wiese ist

Im Rahmen des Programms haben schließlich 14 Landwirte mitgemacht und zusammen mehr als 16 Hektar extensive Heuwiesen neu geschaffen, davon fast vier Hektar mit Grünlandeinsaat auf vorherigen Ackerflächen. Dieser Erfolg macht laut der Stiftung deutlich, dass ein Miteinander möglich ist.

Projektmanager Sebastian Hopfenmüller. Bild: Sabrina Schatz (Archivbild)

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen führte Projektmanager Hopfenmüller auf ausgewählten Wiesenflächen wissenschaftliche Untersuchungen zu verschiedenen Insektengruppen durch. Dabei zeigte sich, dass es insbesondere durch die Aufwertung ehemals intensiver Wiesen mit artenreichem Saatgut zu einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Artenzahlen von Tagfaltern und Wildbienen kommt. Sogar einige Insekten-Raritäten haben sich wieder eingefunden, wie die in Bayern vom Aussterben bedrohte Leistenkopf-Blutbiene oder die beiden stark gefährdeten Schmetterlinge Randring-Perlmuttfalter und Storchschnabel-Bläuling.

Exkursionen und Vorträge mit über 3000 Teilnehmern

Einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Grünland-Projekts lieferte der Stiftung zufolge auch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Bei Exkursionen und Vorträgen wurden über 3000 Teilnehmern die Ziele und die Bedeutung der Naturschutz-Projektarbeit im Günztal vor Augen geführt. Geoökologin Elena Hofmann, die die Umweltbildungsmaßnahmen der Stiftung leitet, lädt zum Mitmachen ein: „Lassen Sie uns gemeinsam mehr artenreiche Blumenwiesen schaffen, weil diese extrem wichtig für die Artenvielfalt sind.“ Für alle, die sich im eigenen Garten dem Aufruf anschließen möchten, gibt es bei der Stiftung Kulturlandschaft Günztal kostenlos Samentütchen „Wilde Bluma“ zur Abholung in der Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße 38 in Ottobeuren. (az)

