Nersingen

vor 20 Min.

Ein halbes Jahr nach GNTM: Das macht Ana Martinovic aus Nersingen heute

Plus Sie ist in Heidi Klums Modelshow "Germany's Next Topmodel" Neunte geworden. Seitdem geht es für Ana Martinovic von Job zu Job. Mit uns hat die 21-Jährige über ihre Zeit bei GNTM und ihre künftigen Vorhaben gesprochen.

Von Maximilian Sonntag

Es gibt viele junge Mädchen, die gerne Model werden möchten. Was sind deine Tipps, um in diesem Business Fuß zu fassen?



Ana Martinovic: Wenn jemand als Model anfangen will, dann würde ich zu Beginn viele TFP-Foto-shootings machen. Das sind Fototermine, bei denen der Fotograf weiß, dass er keine Gage für das Model zahlen muss. Das Model bekommt im Gegenzug die Bilder umsonst. Für beide entsteht also eine Win-win-Situation. Ich würde den Mädels raten, viele Bilder für die eigene Modelmappe zu machen und sich damit bei Agenturen zu bewerben. Im Vorfeld ist es aber wichtig, genau zu checken, welche Modelagenturen das sind. Es gibt nämlich auch viele unseriöse Einrichtungen.

