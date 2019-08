vor 32 Min.

Netzstörung: Rund 400 Vodafone-Kunden waren ohne Empfang

Kein Empfang: Die Bürger in Buch hatten Probleme mit dem Mobilfunknetz.

Sei mindestens Mittwoch bestand das Problem am Sendemasten. Ein Vodafone-Sprecher sagt, das Problem sei nun behoben.

Von Franziska Wolfinger

Am Handy gehe gar nichts mehr, klagt ein Bürger aus Christertshofen. Seit Montag könne er mit seinem Smartphone weder telefonieren noch unterwegs im Internet surfen oder Whatsapp-Nachrichten verschicken. Auch andere Nutzer des D2-Netzes hätten ähnliche Probleme. Bei der Störungsstelle des Anbieters Vodafone sei er nicht weiter gekommen, berichtet der Mann, der auch schon eine Theorie hat, warum es derzeit kein Netz gibt. Am Montag habe zufällig gesehen, wie an dem Sende-Masten nahe Obenhausen gearbeitet wurde. Seither bestehe die Störung.

Vodafone bestätigt Empfangsprobleme in Buch

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte ein Sprecher von Vodafone, dass es im Raum Buch tatsächlich Empfangsprobleme gab. Seit Mittwochvormittag sei die lokale Mobilfunkstation in Buch vom Vodafone-Netz abgeschnitten gewesen. Und mit ihr rund 400 Kunden des Konzerns. Sie konnten das mobile Internet nicht nutzen und auch nicht telefonieren.

Laut des Unternehmenssprechers hatten Techniker bereits länger an der Lösung des Problems gearbeitet. Es musste wohl ein Bauteil ausgetauscht und die Mobilfunkstation anschließend neu konfiguriert werden. Am späten Freitagnachmittag seien die Reparatur beendet worden. Alle betroffenen Nutzer hätten wieder Netz, so der Sprecher.

