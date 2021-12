Ekin Deligöz wird Staatssekretärin im Familienministerium

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete ist damit die zweite Politikerin aus der Region, die eine Aufgabe in der neuen Bundesregierung übernimmt.

Ekin Deligöz wird Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Das gab die Sendenerin jetzt auf ihrer Facebookseite bekannt. Nach Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur und Medien der neuen Ampel-Regierung werden soll, ist Deligöz damit die zweite Politikerin aus der Region in der neuen Bundesregierung.

Dafür möchte sich Ekin Deligöz als Staatssekretärin einsetzen

Sie habe Ja zu dem Angebot gesagt, Staatsrekretärin zu werden, so Deligöz. "Dankbar und ehrfürchtig nehme ich das als Vertrauensbeweis meiner Arbeit an. Mit viel Respekt vor dem Amt werde ich mein Bestes geben, Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, Kinderrechte voranbringen und den familienpolitischen Aufbruch in Deutschland zu gestalten", kündigte sie auf Facebook an. Bei der Bundestagswahl im September war die Grünen-Politikerin aus dem Wahlkreis Neu-Ulm erneut über die Landesliste in den Bundestag eingezogen.

