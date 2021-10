Gericht: Dieser Eingriff in den Straßenverkehr war wirklich gefährlich

Plus Bei voller Fahrt auf der A7 greift ein Mann von der Rücksitzbank in die Gangschaltung des Autos. Das Amtsgericht Neu-Ulm bestraft ihn für etwas anderes.

Es muss eine ziemlich wilde Autofahrt gewesen sein, die sich da auf der A7 im Landkreis Neu-Ulm abgespielt hat. So wild, dass die Sache jetzt vor Gericht kam. Ein 27 Jahre alter Mann musste sich vor dem Landgericht Memmingen für den Vorfall verantworten. Dabei zeigte sich: Der Mann ist durchaus schon mehrfach auffällig geworden.