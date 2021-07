Glück und Pech hat ein Mann am Neu-Ulmer Amtsgericht

Plus Manchmal liegen Glück und Pech nah beieinander. Ein Mann wurde wegen einer Falschaussage verurteilt, doch ein Betrüger ist er wohl nicht.

Vom Betrug freigesprochen, aber wegen versehentlich nicht angegebener 5,03 Euro zu 60 Tagessätzen von 20 Euro verdonnert – der Strafprozess vor dem Amtsgericht Neu-Ulm war für den Mittellosen, dessen Lebensunterhalt einschließlich Miete die Eltern bestreiten, richtig dumm gelaufen. „Das macht alles der Papa“, gab der Sohn auf Nachfrage an. Die Mutter sei pflegebedürftig, vom Pflegegeld profitiere er nicht, nur gelegentlich helfe er aus. Richter Thorsten Tolkmitt zeigte denn auch gewisses Verständnis für den geknickt dasitzenden Angeklagten, indem er von „lebensnaher Betrachtung“ sprach: „Ich kann mir vorstellen, dass ein selten genutztes Konto, das kein Girokonto ist, schon mal aus dem Blick gerät.“