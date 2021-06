Neu-Ulm/Illertissen

Umfrage: Was trauen Sie der DFB-Elf bei der Fußball-EM zu?

Plus Wird das letzte große Turnier mit Bundestrainer Jogi Löw ein Triumph - oder eine Tragödie? Wir haben Passanten in Illertissen und Neu-Ulm nach ihrer Meinung gefragt.

Von Regina Langhans

Mit dem Eröffnungsspiel in Rom am Freitagabend ist die Europameisterschaft offiziell gestartet. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es dann am Dienstag los, wenn sie gegen Frankreich antritt. Für Jogi Löw wird es das letzte Turnier sein und somit sein Abschied als Bundestrainer. Ein glänzendes Abschneiden der deutschen Elf wäre da nicht nur für die Spieler ruhmreich. In unserer Umfrage in Illertissen und Neu-Ulm wollten wir von Passanten wissen: Was trauen Sie der Nationalelf bei der EM zu?

