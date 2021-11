Prozess: Zwei Männer wollten gestohlenes Auto in Senden verkaufen

Plus Zwei Neu-Ulmer sind wegen Hehlerei und wegen Motorraddiebstahls angeklagt. Vor Gericht gestehen sie die Taten zum Teil - und retten sich so vor dem Gefängnis.

Erst wollten sie einen gestohlenen Land Rover aus Italien an einen Gebrauchtwagenhändler in Senden verkaufen. Nachdem der Verkauf geplatzt war, stahlen die beiden Männer aus Neu-Ulm einige Monate später ein Motorrad und verkauften Einzelteile davon auf Ebay. Vor Gericht haben die beiden die Taten teilweise gestanden. Das rettet sie vor einer Gefängnisstrafe.