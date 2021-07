Neu-Ulm/Weißenhorn

vor 16 Min.

Bauarbeiter soll Mädchen in Weißenhorn sexuell belästigt haben

Einem 40-Jährigen wird vorgeworfen, einem Mädchen in Weißenhorn mehrfach an die Brust, den Po und in den Intimbereich gefasst zu haben.

Plus Ein 40 Jahre alter Mann bestreitet, eine damals 13-Jährige in Weißenhorn unsittlich berührt zu haben. Das Amtsgericht lässt ein Gutachten erstellen.

Von Jens Noll

Mit schweren Vorwürfen wird ein heute 40 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Neu-Ulm konfrontiert: Er soll während einer Tätigkeit als Bauarbeiter in Weißenhorn ein 13 Jahre altes Mädchen gegen dessen Willen geküsst und es in mindestens fünf Fällen unsittlich berührt haben. Laut Anklage fasste der Mann der Minderjährigen über der Kleidung an das Gesäß, die Brüste und in den Intimbereich. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat sich das Mädchen am Donnerstag vor Gericht über die Vorfälle geäußert. Der Angeklagte räumt zwar ein, ihr einen Kuss auf die Wange gegeben zu haben. Alles andere bestreitet er aber.

