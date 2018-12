07:00 Uhr

Neubau bietet mehr Wohnraum für Senioren in Buch

Südlich der bestehenden Seniorenwohnanlage in Buch an der Unteren Straße soll eine weitere entstehen.

An der Unteren Straße wird ein Haus mit Café gebaut. Dabei wird es nicht bleiben.

Von Claudia Bader

Als richtiges Kleinzentrum im oberen Rothtal hat sich der Markt Buch in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Mit dem Bau der Kindertagesstätte „Purzelbaum“ wird die Marktgemeinde dem Bedarf an einem größeren Kindergarten gerecht und nach insgesamt knapp 20 Jahren Sanierungszeit ist nun auch die Schule in einem sehr guten Zustand. Aber genauso wird in Buch an die älteren Mitbürger gedacht.

Südlich der bereits in den Jahren 2016/17 an der Unteren Straße errichteten Anlage mit 22 Seniorenwohnungen entsteht ein weiterer Neubau. Er soll nicht nur für Tagespflege, Tagescafé und Sozialstation Raum bieten, sondern beinhaltet auch weitere acht Wohnungen. Den Bauantrag hat der Bau- und Umweltausschuss des Marktes bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

Den Betrieb des gesamten Gebäudes sowie die Vermietung der Seniorenwohnungen übernimmt der Caritasverein Illertissen. „In der Tagespflege können ältere und pflegebedürftige Personen den Tag in freundlicher Atmosphäre verbringen und am Abend in das häusliche Umfeld zurückkehren“, sagt Geschäftsführer Dominik Rommel. Verschiedene Angebote sollen den Alltag der Senioren bereichern. Eine Betreuung pflegebedürftiger Personen während des Tages ermögliche pflegenden Angehörigen, weiterhin berufstätig zu sein.

Seniorenwohnanlage: Bei einem Haus bleibt es nicht

Nachdem der auch als Illersenio bekannte Caritasverein Illertissen in Bellenberg bereits zwei solche „solitären“ Einrichtungen betreibe, werde nun auch eine weitere im Frühjahr 2019 in Senden eröffnet. Die Bucher Anlage soll laut Rommel zum Jahreswechsel 2019/2020 in Betrieb genommen werden. Dann werde auch die neue Sozialstation in dem Gebäude eröffnet. Im Erdgeschoss soll zur Unteren Straße hin ein für jedermann zugängliches Tagescafé eingerichtet werden. Als „Treffpunkt im Herzen von Buch“ soll dieses bereits zum Frühstück geöffnet sein, mittags soll es Tagesgerichte sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen geben. Im Sommer können die Gäste auch die 50 Quadratmeter große Terrasse nutzen, erklärt der Caritas-Geschäftsführer.

Die in den oberen Stockwerken des Gebäudes geplanten Seniorenwohnungen sollen zwischen 49 und 80 Quadratmeter groß sowie barrierefrei über einen Aufzug erreichbar sein. Je nach Bedarf können in den Wohnungen laut Rommel auch Unterstützungen wie Hausnotruf, Einkaufs- sowie Hol- und Bringservice für Arzttermine gebucht werden. Diese Dienste sollen Rommel zufolge ebenfalls auf die bereits bestehende Seniorenwohnanlage ausgeweitet werden. Auch das neue Gebäude werde in Ziegelmassivbauweise errichtet, erklärt der Bucher Bauträger Lothar Wöhr. Er lege großen Wert darauf, dass sich das Gebäude harmonisch in das Straßenbild einfüge. In der U-förmigen Gesamtanlage der beiden Bauabschnitte werde ein kleiner Park mit Bänken, Wasserspielen und Bäumen angelegt, der von allen Bewohnern genutzt werden könne. Bereits bei der in den Jahren 2016/17 errichteten Seniorenwohnanlage sei die Nachfrage zum Kauf der Wohnungen deutlich höher gewesen als die angebotenen 22 Appartements. Deshalb plant Wöhr noch ein Haus mit barrierefreien Wohnungen.

