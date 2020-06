00:30 Uhr

Neue Außenanlagen für die Kita

In Kellmünz wird nächstes Jahr gebaut. Das sehen die Planungen vor

Die Kindergarten- und Krippenkinder in Kellmünz bekommen neue Außenanlagen an ihrer Kita. Wie diese aussehen werden, war Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Für die Krippenkinder soll dabei ein eigener Spielbereich entstehen. Der bisherige Zugangsbereich zur Kindertagesstätte und die Rasenfläche vor der Bücherei sollen in den Frei- und Außenbereich der Kindergartenkinder integriert werden. Der Zugang zur Kita wird künftig über den Eingangsbereich der Bücherei führen.

Bedenken äußerte Marktrat Christian Anders. Es sei kritisch, drei individuelle Gartenbereiche zu schaffen. Da die Spielbereiche nicht einsehbar sind, würde dies einen erhöhten Personalaufwand nach sich ziehen. „Man muss Erzieherinnen an drei Stellen positionieren und hat dadurch eine intensive Betreuungssituation.“ Kindergartenleiterin Inge Schmid meinte jedoch, dass das Team damit umgehen und dies organisatorisch bewerkstelligen könne. Letztlich sei es so, dass nicht immer der ganze Garten als Spielfläche genutzt werde. Je nach Tageszeit und Personalkapazität werden nur ein oder zwei Gartenbereiche bespielt. Bürgermeister Michael Obst fand es erfreulich, dass die Planung so gestaltet wurde, dass viele Bestandselemente erhalten bleiben oder an anderer Stelle weiter genutzt werden können. Finanziell solle die Baumaßnahme in den Haushalt des kommenden Jahres eingegliedert werden, aus dem laufenden Haushalt heraus werde man dies nicht leisten können. Im Frühjahr 2021 könne man dann beginnen.

Ob sich das Bauhofpersonal in die Neugestaltung des Gartenbereichs der Kita einbringen kann, muss noch geklärt werden. Markträtin Teresa Bürzle sprach sich für eine Realisierung in mehreren Teilabschnitten aus. Das fand auch Bürgermeister Obst sinnvoll. Schließlich müsse man die Umbauarbeiten während des laufenden Kindergartenbetriebs durchführen. Das Ratsgremium befürwortete die Planung und die Umsetzung in drei Bauabschnitten einstimmig. (sar)

