vor 19 Min.

Neue Bäume für die Allee bei Dattenhausen

Die Baum-Allee zwischen Illereichen und Dattenhausen ist durch Rückschnitte arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Bäume sollen gefällt und durch eine Neupflanzung ersetzt werden.

Plus Zwischen Illereichen und Dattenhausen säumen Bäume die Straße. Doch die Allee bringt Probleme mit sich. Deshalb plant die Gemeinde jetzt Veränderungen.

Von Armin Schmid

Mit der Baumallee zwischen Illereichen und Dattenhausen gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Jetzt will die Gemeinde Altenstadt die Strecke aufblühen lassen.

Problematisch ist laut Bürgermeister Wolfgang Höß, dass die Bäume zu nah an der Fahrbahn stehen und jedes Jahr aufwendig zurückgeschnitten werden müssen. Höß fügte im Gemeinderat an, dass die Bäume aufgrund der tiefgreifenden Pflegemaßnahmen schon lange nicht mehr schön aussähen. Die Verwaltung schlage daher vor, die zehn Bäume zu fällen und als Ausgleich am Waldrand bis nach Dattenhausen 22 neue Bäume mit größerem Abstand zur Fahrbahn zu pflanzen. Der Abstand zwischen den neuen Straßenbäumen würde rund 30 Meter betragen.

Obstbäume waren die falsche Wahl für die Allee bei Dattenhausen

Einst seien Obstbäume entlang der Straße gepflanzt worden, berichtete der Bürgermeister. Dies sei jedoch die falsche Baumart für diesen Standort. Die breite Baumkrone müsse jedes Mal extrem stark zurückgeschnitten werden. "Nach mehreren starken Rückschnitten kann man nicht mehr viel verbessern." Letztlich sei es das Beste, die Bäume zu entfernen und einen neuen Baumbestand aufzubauen. Der Bürgermeister fügte an, dass die Gemeinde nur noch die Südseite der Ortsverbindungsstraße bepflanzen sollte. Auf der nördlichen Seite solle nämlich später ein Geh- und Radweg entstehen. Die Bepflanzung sollte man demnach auf zehn Bäume im südseitigen Bereich begrenzen.

Gemeinderätin Juliane Euchner meinte, dass am Feldkreuz auch zwei schöne Bäume stünden und dass man auch diesen Bereich in Rückschnitt- und Pflegemaßnahmen mit einbinden sollte. Das Ratsgremium sprach sich einstimmig dafür aus, die Alleebäume noch im Februar zur Fällung freizugeben. Als Ersatz sollen im Anschluss circa zehn Bäume auf der südlichen Straßenseite gepflanzt werden. Die Kosten werden in den Haushaltsplan für das laufende Jahr eingestellt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen