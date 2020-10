vor 4 Min.

Neue Bauplätze in Aussicht: Babenhausen prüft Antrag einer Bank

Das Interesse an neuen Bauplätzen in Babenhausen ist da – doch die Marktgemeinde hat begrenzte Möglichkeiten, Bauwilligen Flächen anzubieten. Hinzu kommt der Selbstbindungsbeschluss, vorrangig die Innenentwicklung voranzutreiben.

Plus Eine Bank fragt in Babenhausen an, ob es möglich ist, einen Bebauungsplan für eine Fläche am Ortsrand aufzustellen. Kommt dem Markt der Vorsatz „Innen statt Außen“ in die Quere?

Von Sabrina Karrer

Wer in Babenhausen einen Bauplatz kaufen möchte, braucht einen langen Atem. Geeignete Grundstücke sind rar. Die Gemeinde tut sich schwer, Flächen anzubieten. Nun gibt es womöglich einen Lichtblick: Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte hat die Neuaufstellung eines Bebauungsplans beantragt. Es ist also möglich, dass sie als Investorin bei der Lösung des Babenhauser Bauplatz-Problems mitwirkt. Doch kommt der Gemeinde nun die Selbstverpflichtung zur Ortsentwicklung „Innen statt Außen“ in die Quere?

Im Blick hat die Raiffeisenbank Schwaben Mitte nämlich eine rund 2,6 Hektar große Fläche östlich der Jochumstraße – im Außenbereich. Die Investorin beantragt hierfür die Neuaufstellung eines Bebauungsplans und die parallele Änderung des Flächennutzungsplans. Bei ähnlich gelagerten Projekten habe die Marktgemeinde für das Verfahren und die Erschließung einen Kostenübernahmevertrag mit dem Vorhabensträger ausgearbeitet, erklärte Bürgermeister Otto Göppel ( CSU). Der Marktrat hatte in seiner Sitzung einen Grundsatzbeschluss zu fällen, ob er sich an der anvisierten Stelle einen Wohnbau vorstellen könne.

An Flächen im Ortsinneren kommt der Markt nicht ran

Abhängig ist dieser Beschluss von der Selbstverpflichtung, die sich der Markt im Frühjahr gesetzt hat, um an Fördergelder zu kommen: nämlich Babenhausen vorrangig innen statt außen zu entwickeln. So soll die Flächenversiegelung eingedämmt werden. Auch gesetzlich ist diese Maßgabe laut Göppel verankert. Heißt: Erst sollen Lücken im Ort geschlossen werden, bevor an dessen Rändern gebaut wird. Wichtiger Zusatz: Wenn dies möglich ist.

Genau darin liegt in Babenhausen das Problem. Es gibt offenbar einige Flächen im Ort, die erschlossen sind und sich für eine Bebauung anböten, aber brachliegen. Die Marktgemeinde hat keinen Zugriff auf sie, weil sie sich in Privatbesitz befinden. Die Eigentümer wiederum möchten nicht verkaufen. „Flächen innen sind einfach nicht zu bekommen“, sagte Karin Lepschy (Liste engagierter Bürger) in der Sitzung. Stehen keine Bauplätze zur Verfügung, „ziehen uns die Leute weg“, deshalb halte sie das Vorhaben der Raiffeisenbank für eine gute Sache.

Derselben Meinung war Werner Sutter (CSU). Er begrüßte die Bereitschaft, in Babenhausen zu investieren. Er wünsche sich aber, dass die angepeilte Fläche dann auch für den Bau von Einfamilienhäusern hergenommen werde. „Spekulationsobjekte“ sollten aus seiner Sicht nicht entstehen. Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) bat die Verwaltung darum, auch die Möglichkeit einer Art Bauzwang zu prüfen, um zu verhindern, dass Grundstücke letztlich als reine Kapitalanlagen genutzt werden.

Im Marktrat herrschte der Tenor, dass neue Bauplätze erforderlich sind – notfalls auch im Außenbereich. Das Gremium signalisierte der Bank, dem Vorhaben positiv gegenüberzustehen. Doch bevor über ihren Antrag entschieden werden kann, habe die Verwaltung „noch Hausaufgaben zu erledigen“.

Bürgermeister Göppel: „Eigentum verpflichtet“

Für eine Bauleitplanung, die vom Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ abweicht, sind laut Göppel Voraussetzungen zu erfüllen. „Das Vorhaben darf nicht im Innenbereich umsetzbar sein“, sagte er und sprach von einer „Begründungssache“. So muss die Gemeinde darlegen, dass ein hinreichender Bedarf besteht, der die Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich rechtfertigt. Auch Potenziale im Ort muss sie prüfen: Welche Grundstücke könnten zwar bebaut werden, stehen aber nicht zur Verfügung? Darüber Auskunft geben könnte ein Flächen- und Leerstandsmanagement. Ein solches ist in Babenhausen aber nicht vorhanden. Der Aufbau des Systems gehe mit erheblichem Verwaltungs- und Zeitaufwand einher, sagte Göppel.

Benedikt Neubauer (Grüne) regte an, noch einmal an die Eigentümer der Grundstücke in Babenhausen zu appellieren. Laut Bürgermeister ist dies mehrfach geschehen, etwa bevor das Neubaugebiet „Weinrieder Feld“ entstanden ist – bisher mit mäßigem Erfolg. Für eine Kommune sei es ungut, werden Bauplätze gehortet, machte Göppel deutlich: „Eigentum verpflichtet ja auch.“

