vor 56 Min.

Neue Brücke soll höher werden

Der Altenstadter Bauausschuss hat die Lage am Mühlbach genauer betrachtet. Auch am Ufer stehen Arbeiten an

Von Armin Schmid

Bagger, Bauarbeiter und Baustellenbeschilderungen gehören in Unterreichen derzeit zum Ortsbild. Der Altenstadter Ortsteil ist in weiten Teilen eine große Baustelle. Grund hierfür ist die bereits seit vielen Jahren im Raum stehende Sanierung und Neugestaltung der Mühlbachstraße. Bei einem Vor-Ort-Termin hat der Bauausschuss nun weitere Ausbauabschnitte näher festgelegt.

Im Zentrum der Ortsbegehung stand die Höhenfestlegung des neuen Brückenbauwerks. Die Markträte haben sich dazu entschlossen, die Brückenhöhe und damit auch die Straße in diesem Bereich um rund 25 Zentimeter anzuheben. So soll laut Planer Lukas Tretbar ein größerer Höhenunterschied zum Mühlbach geschaffen werden.

Auch für ein Brückengeländer sowie ein Geländer entlang der neuen Straße haben sich die Ratsmitglieder entschieden. Da am Bach entlang von der Illertisser Straße bis zur Bahnlinie künftig ein neuer Gehweg vorgesehen ist, muss die Uferseite befestigt werden. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist dies laut Bürgermeister Wolfgang Höß keine leichte Aufgabe, die auch durch Gas- und weitere Versorgungsleitungen erschwert werden, die am Bach entlang verlegt werden. Hier dürfe es zu keinen Beschädigungen kommen. Die Verlegung der Versorgungsleitungen ist für die Bauausschussmitglieder keine geeignete Alternative. Das sei zu teuer.

Letztlich gibt es zwei Varianten, um das Ufer zu stabilisieren. Option Eins: Es könnte eine Ortbetonwand im Uferbereich gebaut werden. Option Zwei ist eine Stahlspundwand, die in den Bach eingebracht wird. Die Spundwand müsste dazu mit schwerem Gerät in den Boden gerammt werden. Dabei müsste man laut Bürgermeister sicherstellen, dass keine Schäden an der nahe liegenden Wohnbebauung auftreten. Beide Alternativen sollen nun näher geprüft werden.

Die Bauausschussmitglieder ließen sich von Planer Lukas Tretbar auch den aktuellen Stand der Bauarbeiten zeigen. Gerade wird der Schmutzwasserkanal samt Trinkwasserleitung und Hausanschlüssen gebaut. Dazu werden rund 800 Meter Kanalleitung verlegt. Die Bauarbeiten für diesen Bauabschnitt wer noch bis in den August hinein andauern. Die Kosten sollen sich auf rund 1,1 Millionen Euro belaufen.

Themen Folgen