Neue Buslinie: Jetzt soll „Ding“ helfen

Viele Kinder in den Altenstadter Ortsteilen sind auf den Schulbus angewiesen. Eine Linie soll Kirchdorf und Erolzheim andienen.

In Altenstadt setzen sich Markträte für ein Beförderungsangebot ein. Weil die Umsetzung ist, will man den Nahverkehrsverbund zu Rate ziehen.

Von Armin Schmid

Der Antrag der SPD/Bürgerblock-Fraktion auf Einrichtung einer Schulbuslinie mit Anbindung von Altenstadt an die Schulen in Kirchdorf und Erolzheim ist bei seiner Umsetzung ins Stocken geraten. Bürgermeister Wolfgang Höß berichtete kürzlich während einer Marktratssitzung, dass man mit der Suche nach Lösungsoptionen trotz intensiven Engagements nicht weiter gekommen sei. Damit stehe man jetzt am gleichen Punkt wie vor einem halben Jahr. Höß: „Wir sind da als Kommune langsam raus.“

Denn es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, nach einer Lösung für die Schülerbeförderung zu suchen. FWG-Ratsmitglied Albert Merk äußerte Bedenken, dass man unter Umständen eine Geisterlinie eröffnen könnte. Er meinte, dass der Bedarf an dieser Art der Beförderung vielleicht gar nicht so groß sei. Merk regte an, zunächst abzuklären, ob die betroffenen Eltern bereit seien 44 Euro pro Monat für die Schülerbeförderung zu bezahlen. Der Rat sagte weiterhin, dass vielleicht zu wenige Schulkinder mitfahren würden und sich die Buslinie daher nicht wirtschaftlich rentabel betreiben lassen könne.

Markträtin Heike Koch (SPD/Bürgerblick) sah das anders: Sie betonte, auch die Schulkinder aus den Altenstadter Ortsteilen müssten berücksichtigt werden. Für die Schüler aus Herrenstetten, Bergenstetten oder Dattenhausen bringe es wenig, wenn nur in Altenstadt ein Bus losfahre. Bürgermeister Höß erläuterte, dass bei diesem Thema wohl „eine Grenze“ erreicht sei – die Gemeinde habe ihr Möglichstes getan. Die einzige Möglichkeit, die der Rathauschef noch sieht: eine Anfrage an den Regionalverkehrsverbund Ding. Abgeklärt werden sollte, ob der Verbund die Linie 252 eigenwirtschaftlich verlängern könnte. Ein Vorteil sei, dass dann nicht nur Schüler, sondern alle Bürger mit der Buslinie ins württembergische Nachbarland fahren könnten, so Höß.

Die Räte beauftragten den Rathauschef einstimmig mit der Klärung, ob Ding einen Busunternehmer finden und die Buslinie 252 mindestens bis Altenstadt verlängern kann.

