Neue Corona-Fälle: Quarantäne in Illertisser Kita

Im Landkreis Neu-Ulm sind über das Wochenende sechs neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Betroffen ist auch eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung in Illertissen.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen im Landkreis Neu-Ulm ist über das Wochenende angestiegen: Aktuell gibt es im Landkreis 14 Personen, für die eine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet ist, meldet das Landratsamt. Im Vergleich zu Freitag, wurden sechs neue Fälle gemeldet. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 13 neue Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt steigt die Zahl der Fälle im Landkreis Neu-Ulm damit bis heute auf 453.

Corona: Bestätigter Fall in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Illertissen

Aufgrund eines bestätigten Falles in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Illertissen wurde am Wochenende für eine Gruppe der Einrichtung Quarantäne angeordnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes haben zügig mit der Ermittlung von Kontaktpersonen begonnen und Kontaktpersonen der Kategorie I in Quarantäne geschickt, heißt es aus dem Landratsamt. Außerdem wurden Testungen veranlasst, mit den Ergebnissen ist in den nächsten Tagen zu rechnen. (az)

