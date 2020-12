vor 59 Min.

Neue Corona-Regeln: Distanzunterricht ab der 8. Klasse im Kreis Neu-Ulm

Das Landratsamt Neu-Ulm geht davon aus, dass ab Mittwoch die verschärften Regelungen gelten. Auch die Führungsgruppe Katastrophenschutz tritt wieder zusammen.

Auch im Landkreis Neu-Ulm richteten sich am Dienstag die Blicke nach München: Die Entscheidung des Landtags über eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen hat auch Auswirkungen auf die Region.

Der Landkreis hatte in den vergangenen Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Fällen pro 100 000 Einwohnern mehrmals überschritten und war – trotz des Rückgangs am Dienstag auf 197,5 – nicht sieben Tage in Folge unter dem Wert von 200 geblieben. Im Landratsamt ging man deshalb bereits vor der Entscheidung des Landtags davon aus, dass ab Mittwoch, 9. Dezember, in der Zeit von 21 bis 5 Uhr das Verlassen der eigenen Wohnung nur zulässig ist, wenn ein triftiger Grund vorliegt.

Distanzunterricht an den Schulen: Das ist geplant

Bereits am Dienstagnachmittag stand fest, dass Distanzunterricht an allen beruflichen Schulen sowie ab der Jahrgangsstufe acht statt findet. Ausgenommen sind die Förderschulen und das letzte Schuljahr der jeweiligen Schulart. Von der ersten bis zur siebten Jahrgangsstufe werde an allen Schulen der Präsenzunterricht beibehalten. Das staatliche Schulamt hatte die jeweiligen Schulleitungen hierzu informiert.

Katastrophenschutz-Gruppe tritt wieder zusammen

Nach der Ausrufung des Katastrophenfalls wird die bisherige Koordinierungsgruppe Corona wieder als erweiterte Führungsgruppe Katastrophenschutz (e-FüGK) im Landkreis zusammenkommen. Deren Vertreter hatten sich in den vergangenen Monaten nach dem Ende des ersten Katastrophenfalls als Koordinierungsgruppe Corona getroffen. Ihr gehören neben Verantwortlichen des Landratsamtes auch Vertreter der Kliniken, der niedergelassenen Ärzte, der Hilfsorganisationen, des staatlichen Schulamts, der Kommunen und weitere Beteiligte an.

