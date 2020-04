13:49 Uhr

Neue Führungskräfte bei der Firma Weiss

Weiss Kunststoffverarbeitung beschäftigt in Illertissen - hier ein Blick in die Produktion - 195 Mitarbeiter.

Im Stammwerk in Illertissen ist Robert Heller nun technischer Betriebsleiter, Christian Stecker leitet den Vertrieb.

Die Firma Weiss Kunststoffverarbeitung hat zwei Schlüsselpositionen neu besetzt: Robert Heller verantwortet nun als technischer Betriebsleiter die Produktion im Stammwerk Illertissen, Christian Stecker leitet den Vertrieb und das Betriebs-Controlling des Unternehmens.

Beide sind auf ihre neuen Posten gut vorbereitet

Beide Manager seien bereits bestens mit ihren Aufgaben vertraut, teilt das Unternehmen mit. Robert Heller startete 1992 nach dem Studium der Feinwerktechnik (Mechatronik) an der Hochschule München seine Berufslaufbahn bei Weiss, zunächst als Assistent des Betriebsleiters. Anschließend war er viele Jahre verantwortlich für den Bereich Automatisierungstechnik und hat in dieser Position immer wieder innovative und hoch flexible Automationslösungen umgesetzt.

Christian Stecker absolvierte eine Ausbildung im hauseigenen Werkzeugbau bei Weiss und bildete sich zum Konstrukteur für Spritzgusswerkzeuge fort. 2006 wechselte er in die Projektleitung mit Schwerpunkt Automotive, 2019 übernahm er die Leitung des Projektmanagements und die stellvertretende Vertriebsleitung. Jetzt leitet er den Vertrieb und das Controlling und zeichnet für die nichttechnischen Bereiche der Unternehmenszentrale verantwortlich.

Die Neuordnung ist mehr als ein Generationenwechsel

Für Weiss ist die Neuordnung der Führungsaufgaben mehr als ein Generationenwechsel, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Jürgen B. Weiss, geschäftsführender Gesellschafter in dritter Generation, sagt: „Die Veränderungsgeschwindigkeit in der gesamten Industrie ist hoch, und die Automobilindustrie als einer unserer Kernzielbranchen entwickelt sich nochmals dynamischer.“ Diesen Prozess möchte das Unternehmen nicht nur begleiten, sondern die Dynamik bestmöglich nutzen und die Veränderungsprozesse der Kunden als leistungsfähiger und mitdenkender Partner unterstützen. Dabei stehen die Produktion und der Vertrieb im Fokus.

Jürgen Weiss ergänzt: „In der Produktion ist flexible Automation gefragt – diese Entwicklung treibt Robert Heller mit großem Erfolg voran. Und im Vertrieb gilt es auch, neue Wege zu gehen und proaktiv neue Ideen und Konzepte voranzutreiben. Dafür haben wir nun personell die Weichen gestellt. Wir sind froh, dass wir beide Schlüsselposition mit Experten aus dem eigenen Haus besetzen können – und dass uns Rüdiger Walter, der 19 Jahre den Vertrieb geleitet hat, für eine Übergangsphase seine Expertise zur Verfügung stellt.“

Weiss beschäftigt in Illertissen 195 Mitarbeiter, darunter 15 Auszubildende. Im Werk in Györ in Ungarn sind 95 Mitarbeiter tätig. (az)

