Neue Halle in Kellmünz: Weitere Entscheidungen sind getroffen

Wer ist Bauherr? Und was, wenn die Kosten unverhofft steigen? Um diese Fragen ging es im Marktgemeinderat in Kellmünz.

Von Armin Schmid

Weitere wichtige Entscheidungen hat der Kellmünzer Marktgemeinderat im Hinblick auf den Neubau der Sporthalle mit Multifunktionsraum getroffen. Nachdem das Gremium vor Kurzem den Bauantrag befürwortet hatte, zurrte es nun auch die Rahmenbedingungen für das Vorhaben fest. So haben sich die Räte einstimmig dazu entschlossen, die Bauherrenschaft an den TSV Kellmünz zu übertragen. Der Verein ist bereit, dieser Verantwortung nachzukommen. Eigentümer der Sporthalle wird jedoch der Markt Kellmünz sein.

Bisher war davon ausgegangen worden, dass die Marktgemeinde und der Sportverein eine Bauherrengemeinschaft bilden werden. Wie Kämmerin Claudia Pfisterer erläuterte, habe sich herausgestellt, dass diese Konstellation schwierig sei. Bei einer gemeinsamen Bauherrenschaft wäre es offenbar nicht möglich gewesen, die möglichen Zuschüsse umfänglich auszuschöpfen. Mit Blick auf die rechtliche Situation hätte es laut Kämmerin auch nur einen geringen Spielraum gegeben. Angestrebt wird eine Mehrfachförderung durch das Amt für Ländliche Entwicklung und den Bayerischen Landes-Sportverband.

Räte wollen Zuschüsse für Neubau sichern

Bürgermeister Michael Obst berichtete, dass das Amt für Ländliche Entwicklung mit einer Förderung für den Mulitfunktionsraum und gleichzeitiger Bauträgerschaft durch den TSV Kellmünz einverstanden sei. Bezüglich des Landes-Sportverbands müsse der TSV als Bauherr auftreten, um in den Genuss von Zuschüssen kommen zu können.

Im Fokus der Beratungen stand darüber hinaus das Thema Kostenmehrung. Obst zufolge wurden die Baukosten detailliert ermittelt. Trotzdem könne es noch zu unvorhersehbaren Kostensteigerungen kommen. Marktrat Georg Funke sagte, dass in diesem Fall die Gemeinde in die Bresche springen müsse. Dem Sportverein könne man diese Belastung nicht zumuten. Rat Manfred Funke fügte an, dass es nichts bringe, stünde dem Verein eine Insolvenz bevor.

Im Raum stand der Vorschlag, dass die Gemeinde 90 Prozent etwaiger Mehrkosten übernehmen wird. Zehn Prozent würden folglich auf den TSV entfallen. Zudem wäre die zusätzliche Kostenbelastung für den Verein auf 20000 Euro gedeckelt. Die Kämmerin gab zu Bedenken, dass der Bau der Sporthalle nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehöre. Die Rechtsaufsicht werde die Vorgehensweise im Zuge der Haushaltsgenehmigung prüfen. Rat Norbert Zucktriegel sagte, dass er mit dieser Regelung leben könne. Er gehe ohnehin von Mehrkosten für den Hallenbau aus. Zwei Millionen Euro sind aus seiner Sicht eher knapp kalkuliert. Rat Christian Kuhn betonte, dass die Baukosten mittlerweile dreimal gehoben wurden und dass es jetzt auch mal gut sein müsse. Das Ratsgremium stimmte der Aufteilung bei den Mehrkosten zu.

Geregelt wurden auch die Vergabemodalitäten. Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben darf der Bürgermeister Vergaben in Höhe von bis 10000 Euro selbst zustimmen. Für Vergaben bis 50 000 Euro wurde ein Ausschuss gebildet. Für Vergaben über 50000 Euro muss der Marktgemeinderat Beschlüsse fassen.

