12.11.2020

Neue Kinderkrippe in Illertissen wird kurz nach dem Einzug schon erweitert

Plus Im ehemaligen LEW-Gebäude in Illertissen ist in kürzester Zeit die Kinderkrippe "Glühwürmchen" entstanden. Bei der einen Gruppe wird es dort nicht lange bleiben.

Von Maximilian Sonntag Und Rebekka Jakob

Es wird gelacht, gespielt, gemalt und geschlafen – die aktuell neun Kinder in der Kinderkrippe „Glühwürmchen“ im Zentrum Illertissens fühlen sich rundum wohl. Auf die Körpergröße der Ein- bis Dreijährigen angepasste Sanitäranlagen, begehbare Wickeltische oder neu gestaltete Essens- und Spielräume sind nur einige Neuheiten in der Krippe im ehemaligen LEW-Gebäude. Der Betrieb der Einrichtung startete Anfang November. Inzwischen steht fest: Die Kinder werden in der neuen Einrichtung bald Gesellschaft bekommen.

Der Bedarf an Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen in der Stadt Illertissen und den zugehörigen Stadtteilen steige kontinuierlich an, sagt Julia Pöllmann von der Stadt Illertissen. Mit der neuen Kinderkrippe „Glühwürmchen“ kann bis Jahresende insgesamt 120 Kindern aus Illertissen im Alter von ein bis drei Jahren ein Krippenplatz angeboten werden.

Die neue Kinderkrippe Glühwürmchen in Illertissen. Bild: Alexander Kaya

Neue Kinderkrippe in Illertissen: Altes LEW-Gebäude wurde komplett umgebaut

Dafür, dass sich die Kinder in der neuen Krippe so wohl fühlen, war viel Arbeit und Planung von Nöten, weiß Pöllmann. Das jetzige Krippengebäude wurde nämlich bereits zuvor bis zur Fertigstellung des Kindergartens in der Mozartstraße übergangsweise zur Kinderbetreuung genutzt. Mehr dazu lesen Sie hier: Kinderbetreuung: Illertissen bereitet einen Plan B vor Dafür musste der erste Stock des alten LEW-Gebäudes komplett umgebaut werden. Nach dem Auszug der Kindergartenkinder waren dann erneute Umbaumaßnahmen notwendig, um das Gebäude für Krippenkinder nutzbar zu machen. So wurden etwa Waschbecken und Toiletten in einer entsprechend niedrigen Größe eingebaut oder Wickeltische eingerichtet. Neben einer neuen Garderobe wurden unter anderem der Essensraum, der Spielraum und der Schlafraum mit neuen Möbeln und Spielgeräten bestückt. Auch die Erzieherinnen selbst legten Hand an und verschönerten die Räume mit Selbstgebasteltem.

Die neue Krippe in Illertissen hat auch ansprechende Spielgeräte bekommen. Bild: Alexander Kaya

Die Besonderheit der Kinderkrippe Glühwürmchen liegt gemäß der Leiterin Edeltraud Baedeker darin, dass „großen Wert auf eine individuelle Betreuung der Kinder gelegt wird“. Eine solche Betreuung der Kinder sei aktuell sehr gut machbar, zumal der Betreuungsschlüssel mit drei Erzieherinnen für neun Kinder ideal sei. In den nächsten Wochen kommen noch drei weitere Kinder hinzu. Die Themen Natur und Umwelt stünden im Fokus, man wolle viel mit den Kindern an die frische Luft, sagt Baedeker. Außerdem gebe es die Idee einer musikalischen Früherziehung in Zusammenarbeit mit der Musikschule, die sich im selben Gebäude ein Stockwerk höher befindet.

Der Zeitdruck für neue Krippenplätze in Illertissen ist groß

Ursprünglich sollte der Betrieb der Kinderkrippe bereits zum September starten, wie Julia Pöllmann erklärt: „Der Zeitdruck war groß, wegen der Corona-Pandemie war es aber schwierig, Handwerker zu buchen, sodass wir den Start verschieben mussten.“ Der Betrieb der Krippe sei wegen Corona aber kaum eingeschränkt, wie Edeltraud Baedeker berichtet. Die Erzieherinnen tragen einen Mund-Nasen-Schutz und Kinder mit Fiebersymptomen müssten zu Hause bleiben. Ansonsten ginge der Alltagsbetrieb ganz normal vonstatten.

Einblick in den Schlafraum der Krippe Bild: Alexander Kaya

Baedeker hofft, dass sich die Corona-Lage bis zum September 2021 entspannt. Von da an soll nämlich eine weitere Gruppe mit zwölf Kindern in der Kinderkrippe Platz finden. Dafür starten in den kommenden Wochen die nächsten Umbaumaßnahmen. Der Kultur-, Bildungs- und Sportausschuss des Illertisser Stadtrats beschloss in seiner Sitzung diese Woche, wenige Tage nach dem Start der neuen Krippe, dass eine weitere Gruppe in das ehemalige LEW-Gebäude einziehen soll.

Ein großer zentraler Essensraum, ein weiterer Schlaf- und Spielraum sowie ein zweiter Gruppenraum sind in Planung. Zusätzlich sollen im Außenbereich Spielgeräte und ein Sichtschutz zur viel befahrenen Ulmer Straße installiert werden. Die Kosten für den bereits erfolgten und künftigen Umbau belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf knapp 340 000 Euro.

Kinderbetreuung: Der Bedarf ist noch lange nicht abgedeckt

Der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen in Illertissen ist mit dieser Erweiterung jedoch noch lange nicht abgedeckt, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen in der Ausschusssitzung. „Aktuell haben wir 111 Krippenkinder in der Stadt und 570 Kindergartenkinder. Wenn die Krippenkinder größer werden, brauchen sie alle einen Kindergartenplatz. Der Bedarf steigt weiter.“ Der Bau eines fünfgruppigen Kindergartens werde wohl nötig werden, so Eisen. „Das muss dann aber der Stadtrat entscheiden.“ Auch CSU-Fraktionsvorsitzender Ewald Ott meinte: „Da kommt eine massive Problematik auf uns zu. Wir müssen in den nächsten Monaten entscheiden, wo eine neue Kita gebaut werden könnte.“ Konkrete Vorschläge für einen Standort kamen aus den Reihen der Freien Wähler: Susanna Oberdorfer-Bögel stellte den Antrag, dass bei der Abwägung, ob ein Neubau infrage kommt, gleich auch ein Standort in der Nähe der Dietenheimer Straße geprüft werden könnte. Hier entsteht derzeit ein neues Wohnquartier. Außerdem schlug die FW-Fraktionsvorsitzende vor, die Betreuungszeiten des Waldkindergartens zu erhöhen, um kürzerfristig mehr Platz anbieten zu können.

Bürgermeister Eisen verwies im Zuge der Diskussion auch auf die Möglichkeiten, die das alte LEW-Gebäude biete. Der Keller solle für die Zeit der „Adler“-Sanierung auch als Lagerplatz genutzt werden. Aber auch ein Ausbau sei machbar. „Das Gebäude hat eine tolle Substanz, es wäre geeignet dafür, aufgestockt zu werden“, so Eisen.

