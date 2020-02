vor 22 Min.

Neue Könige bei den Tell-Schützen

Der Verein aus Rennertshofen-Nordholz proklamiert bei der Jahresversammlung seine besten Mitglieder. Aus Sicht des Vorsitzenden fehlt engagierter Nachwuchs

Seit der letzten Generalversammlung habe sich viel verändert – mit diesen Worten hat der Vorsitzende des Schützenvereins Tell Rennertshofen-Nordholz die Vereinsmitglieder bei der diesjährigen Versammlung begrüßt. So verwies Josef Walburger darauf, dass der Deutsche Bundestag im Dezember 2019 ein neues Waffengesetz beschloss – ein viel diskutiertes Thema, auch bei den Sportschützen aus Rennertshofen.

Stefan Nehmer informierte umfassend über die ausführlichen Gesetzesänderungen. Der Vorsitzende bat um Einhaltung der neuen Vorschriften. Ein weiterer wichtiger Punkt aus Sicht von Walburger: „In unserem Verein fehlt es an Nachwuchs.“ Dazu reichte der Vereinschef Bilder aus früheren Zeiten in die Runde und merkt an, dass fast jeder 30 bis 50 Jahre an vorderster Front für den Verein geschafft habe. „Und das zehrt.“

Walburger wünscht sich junge Mitglieder, die den Verein stärken und sich in der digitalen Welt auskennen. Denn heute spiele sich vieles beim kompletten Schießbetrieb und was damit zusammenhängt im Internet ab. Josef Walburger sprach einen großen Dank an seinen Stellvertreter Markus Burkhart aus, der diesen Part im zurückliegenden Vereinsjahr übernommen hat. Aktuell zählt der Verein 87 Mitglieder. Zur Versammlung waren 25 Mitglieder gekommen, drei wurden als neue Vereinsangehörige begrüßt. Zum Bedauern des Vorsitzenden haben im vergangenen Jahr nur wenige Schützen Zeit gefunden, am Freundschaftsschießen in Obenhausen sowie am Gauschießen in Wallenhausen und Obenhausen teilzunehmen. Im Gegensatz dazu war das Schießen der Frauen ab 40 Jahren gut besucht.

Am Ende der Jahresversammlung wurden die neuen Könige proklamiert. Neuer Luftgewehr-Schützenkönig ist Markus Ohmayer. Mit einem 3,6-Teiler konnte er sich vor Werner Dürr (5,0) und Johann Huchler (8,5) durchsetzen. Konrad Braunmiller sicherte sich mit einem 19,0-Teiler die Königskette der Luftpistolen-Schützen, gefolgt von Markus Burkhart (41,8) und Stefan Nehmer (41,9). Einen Jugendschützenkönig gab es in diesem Jahr nicht. (zedo)

