vor 28 Min.

Neue Nautilla-Karte schreckt Badegäste ab

Der Kämmerer berichtet im Stadtrat über die Entwicklung des Illertisser Bads. Obwohl weniger Besucher kommen steigt der Umsatz.

Von Sabrina Schatz

Die Einführung der Clubcard im Illertisser Freizeitbad Nautilla macht sich offenbar bei den Besucherzahlen bemerkbar. Das hat der städtische Kämmerer Markus Weiß unlängst im Werkausschuss berichtet. Dennoch könne die Stadt zufrieden damit sein, die „Nauti-Clubcard“ eingeführt zu haben – denn die Umsätze stiegen zuletzt.

Im ersten Halbjahr 2019 haben sich die Besucherzahlen laut Weiß geringfügig verändert, vergleicht man sie mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Während den Badebereich nahezu gleich viele Gäste besuchten, war in der Saunalandschaft ein deutlicherer Rückgang zu verbuchen. Rund 770 Besucher weniger kamen, was einem Minus von etwa drei Prozent entspricht. Zur Einordnung: Rund 770 Besucher zählte das Nautilla im Schnitt pro Tag. Insgesamt besuchten zwischen Januar und Juni rund 138790 Personen das Freizeitbad – das sind etwa 920 weniger als 2018.

Kämmerer: Einführung der neuen Clubcard war die richtige Entscheidung

Ein Grund für diese Entwicklung sieht Kämmerer Weiß im Wegfall der Dauerkarten, mit welchen Bad und Sauna ohne zusätzliche Kosten besucht werden konnten. Nutzer der neu eingeführten Clubcard hingegen bezahlen nun einmalig einen Jahresbeitrag und dann für jeden Besuch nur noch den halben Eintrittspreis. „Die Maßnahme hat sich gerechnet“, lautete Weiß’ Fazit. Steigende Umsatzerlöse seien ein Zeichen dafür, dass die Einführung der Clubcard richtig und notwendig gewesen sei. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 stiegen die Erlöse heuer um knapp 13 Prozent. Sie lagen damit zum Stichtag 30. Juni bei etwa 962700 Euro. „Wir brauchen Erlöse, um das Bad erhalten zu können“, betonte Weiß. Abgesehen von der Clubcard sind die steigenden Umsätze laut Sitzungsvorlage auf den Wegfall verschiedener Rabatte zurückzuführen. Demnach hätten beispielsweise Mitglieder einer Krankenkasse noch einen Euro Rabatt erhalten, obwohl diese keine Gegenleistung mehr erbracht hatte.

Wie Kämmerer Weiß erläuterte, bewegen sich die Ausgaben momentan weitgehend im Rahmen. Diese lagen zum Stichtag bei rund 1,06 Millionen Euro. Zusätzliche Ausgaben ergaben sich bei den Wasseruntersuchungen.

Es stehen viele Ausgaben an

Als das Nautilla im Sommer zwei Wochen lang geschlossen hatte, wurde es an einigen Stellen auf Vordermann gebracht. Laut Weiß wurden unter anderem die Einbruch- und Brandmeldeanlage erneuert, Sanitäranlagen in den Damenduschen saniert und der Gastrobereich umgebaut. „Da wird in den nächsten Jahren noch einiges auf uns zukommen“, kündigte Weiß an. Speziell zum Gastrobereich hieß es in der Sitzung, dass die neuen Pächter bislang zufrieden seien – trotz der Anfangszeit, die in erfahrungsgemäß ruhigere Wochen gefallen war. „Ich denke, die guten Monate kommen jetzt“, zeigte sich Weiß optimistisch.

Nach der Sommerpause hat sich einiges verändert: Was ist neu im Nautilla

Themen folgen