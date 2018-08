03.08.2018

Neue Pläne für das „Amann-Areal“ in Dietenheim

Früher wurden auf dem Gelände im Dietenheimer Norden Textilien hergestellt, heute liegt es brach. Die Stadt will es nun neu gestalten. Was vorgesehen ist.

Von Jonathan Mayer

Ein großes Tor versperrt den Weg in das

17 Bilder So sieht es auf dem stillgelegten Amann-Areal aus Bild: Jonathan Mayer

in Dietenheim. Dahinter, zwischen den Firmengebäuden und den gepflasterten Wegen, wächst das Unkraut schon kniehoch. Über Jahrzehnte hinweg war dort ein wichtiger Teil der Dietenheimer Textilindustrie zu Hause. Heute stehen die Hallen leer, die letzten Mitarbeiter mussten den Standort Mitte Juli verlassen. Produziert wird schon lange nichts mehr. Für das Gelände hat die Stadt einen anderen Plan. Den Beschluss dafür hat der Gemeinderat kürzlich gefasst.

Die Gebäude auf dem Areal sollen dem Erdboden gleichgemacht werden. Wo heute noch zahlreiche Hallen stehen, will die Stadt Platz schaffen für Neues. Ein Wohn- und Gewerbegebiet soll dort entstehen. Im Zuge der Arbeiten soll zudem der Gießenbach freigelegt und renaturiert werden.

Schon seit Anfang der 2000er Jahre steht laut Bürgermeister Christopher Eh die Produktion still. Die Hallen dienten demnach in den vergangenen Jahren lediglich als Vertriebslager. Im Februar kaufte die Stadt das Gelände den ehemaligen Betreibern dann ab. Eh sagt: „Wir sind nach außen stark begrenzt. Deshalb müssen wir jede Fläche nutzen, die wir kriegen können.“

Auf dem Areal sollen in naher Zukunft neue Industrieflächen und Mischgebiete, also Wohngebiete, in denen es auch Gewerbe gibt, entstehen. So zumindest der Wunsch der Gemeinderäte. Für beides sieht der Bürgermeister dringenden Bedarf. Als Beispiel nennt er ein anderes Projekt der Stadt: Für das neue Wohngebiet im Süden Dietenheims gebe es schon jetzt mehr als 100 Interessenten, aber bei Weitem nicht so viele Bauplätze.

Um die Pläne in die Tat umsetzen zu können, müssen einige Gebäude weichen. Das wiederum sei nicht so einfach, wie es sich anhört. Eh erklärt die komplexe Lage: „Wir sprechen hier von einer riesigen Gebäudesubstanz. Die Hallen sind zum Teil durch unterirdische Keller und Versorgungsleitungen miteinander verbunden. Das macht die Abbrucharbeiten natürlich schwieriger.“ Wie viele Hallen auf dem Areal tatsächlich stehen, könne er nicht genau sagen. „Die sind zum Teil so komplex miteinander verbaut, dass man das nicht so leicht festmachen kann.“ Er schätze den Bestand aber auf acht.

Am Ende soll nur eines der Gebäude die Arbeiten überstehen – und von einer Dietenheimer Firma weiter genutzt werden. „Die Halle ist noch relativ neu, die müssen wir nicht abreißen“, erklärt Eh. Denn sie sei erst in den 1990er Jahren errichtet worden, kurz bevor die Produktion dort eingestellt wurde. „In der Wirtschaft läuft das eben manchmal so“, sagt Eh dazu. Heute produziere Amann in zahlreichen Standorten auf der ganzen Welt.

Der Abbruch der übrigen Gebäude wird die Stadt wahrscheinlich knapp 650000 Euro kosten. So sieht es zumindest eine erste Schätzung vor. Die Kosten will die Stadt laut Eh später über den Grundstückspreis ausgleichen.

Doch damit nicht genug. Um das Areal für eventuelle Käufer interessanter zu machen, soll auch der Gießen freigelegt werden. Der verläuft noch unter dem Gelände und den alten Hallen durch einen Kanal. „Früher wurde mit dem Wasser Strom für die Produktion gewonnen“, sagt Eh. Die alte Pumpe ist noch heute zu sehen, Strom hat sie jedoch schon lange nicht mehr erzeugt.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sollen Passanten am offenen Bach entspannen können. „Wir wollen den Gießen wieder erlebbar machen“, sagt der Bürgermeister. Das soll knapp 450000 Euro kosten. Eh hofft jedoch auf Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg. „Wir könnten bis zu 85 Prozent bezuschusst bekommen.“ Dann müsste die Stadt nur noch die Kosten für den Abriss eigenständig bezahlen.

Viele weitere Fotos von dem Areal finden Sie hier:

17 Bilder So sieht es auf dem stillgelegten Amann-Areal aus Bild: Jonathan Mayer

!

Themen Folgen