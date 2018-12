vor 1 Min.

Neue Pläne für den Illereicher Pfarrhof

Wie das leer stehende „Haus Franziskus“ wieder mit Leben gefüllt werden soll.

Von Armin Schmid

Lange Zeit ist es still gewesen um das ehemalige Pfarrhaus in Illereichen. Nun scheint wieder Bewegung in das Projekt zu kommen: Das geschichtsträchtige und denkmalgeschützte Haus, das sich in kirchlichem Besitz befindet und als „Haus Franziskus“ bekannt ist, soll verkauft werden. Dies berichtete die Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Johanna Roth auf Nachfrage unserer Redaktion. In einer Bauvoranfrage an den Marktgemeinderat geht es jetzt um eine Nutzungsänderung. Konkret heißt das: Es sollen fünf Wohnungen in den vor rund 300 Jahren erbauten Pfarrhof eingebaut werden.

Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass es sich bei dem Haus um ein Baudenkmal handelt. Und der potenzielle Investor wolle nun wissen, welche Umbaumaßnahmen möglich sein könnten. Zu klären seien vor allem die Belange des Brandschutzes und des Denkmalschutzes. Ob Gauben in die Dachfläche eingebaut werden könnten, müsse man noch sehen, so Höß. Der Bürgermeister sagte, dass das Landratsamt der geeignete Ansprechpartner für die Klärung der brandschutz- und denkmalschutzrechtlichen Fragen sei. „Die Gemeinde kann da nur einen kleinen Teil beitragen.“

Der Bauausschuss selbst hat der Bauvoranfrage zugestimmt. Johanna Roth sagte, dass es einen privaten Interessenten für den Pfarrhof gebe. Zuletzt wurde der Pfarrhof von der Caritas genutzt. In den Jahren 1984/85 wurde das historische Gebäude mit Unterstützung der Diözese Augsburg vom Caritasverband renoviert und danach als gemeinnütziges, kirchlich-caritatives Bildungszentrum weitergeführt. 25 Jahre lang war der Caritasverband dann Mieter des Gebäudes.

„Haus Franziskus“: Ministranten und andere Gruppen nutzten das Gebäude

Das „Haus Franziskus“, wie es zuletzt hieß, war eine Stätte der Begegnung und ein Haus voller Leben. Dort trafen sich Jugend-, Musik- oder Theatergruppen, um gemeinsame Wochenenden zu verbringen oder in Ruhe zu proben. Pfarrgemeinderäte, Ministrantengruppen und Schulklassen nutzten das idyllisch gelegene Gebäude mit dem großen Garten für Tagungen, Einkehrtage oder Klassenfahrten. Zum Jahresende 2010 lief der Mietvertrag mit der Caritas aus und er wurde aus Kostengründen nicht mehr verlängert. Anfang 2011 wurde das „Haus Franziskus“ aufgelöst. Seither steht das Areal leer.

Roth machte gegenüber unserer Redaktion deutlich, dass man das Gebäude vonseiten der Kirchenstiftung Illereichen aus gesehen, veräußern möchte. Frühere Pläne, denen zufolge ein Geburtshaus in dem ehemaligen Pfarrhof angedacht war, haben sich demnach zerschlagen. Nun geht es um den Einbau von fünf Wohnungen. Der Klärungsbedarf hinsichtlich des Denkmalschutzes und der Brandschutzthemen liege beim Investor, hieß es.

Gebäude steht unter Denkmalschutz

Info: Unter Max Wilhelm Graf von Limburg-Styrum wurde das Haus im Jahr 1719 erbaut. In den Jahren 1755/56 baute der Graf, um den damaligen Pfarrer Mattheis zu ärgern, sein Amtshaus direkt vor den Pfarrhof. Wie in Geschichtsunterlagen festgehalten wurde, wollte er dem Pfarrer den „Platz und die Aussicht rauben“. Bis zum Bau der Kirche und des Pfarrhofs in Altenstadt im Jahr 1964 durch Pfarrer Georg Baur war er Sitz der örtlichen Geistlichkeit. Später wurde er nur noch zeitweise von Ruhestands- oder Aushilfspfarrern bewohnt.

