vor 22 Min.

Neue Radkarte zeigt mehr als 50 Touren im Unterallgäu

Der Landkreis Unterallgäu hat die Beschilderung der Wege erneuert und ergänzt.

Pünktlich zum Start in die Radsaison ist die Karte „Radeln im Kneippland Unterallgäu“ in überarbeiteter Form neu erschienen. Außerdem wurde die Beschilderung der Radwege kontrolliert. Landrat Hans-Joachim Weirather (FW) sagt: „Um das Radwegenetz in Schuss zu halten, haben wir vor Kurzem die Beschilderung mit ihren über 5000 Wegweisern überprüft und falls nötig sauber gemacht, erneuert oder ergänzt.“ Das Unterallgäuer Radwegenetz ist ihm zufolge mehr als 1000 Kilometer lang und eignet sich für Rennradtouren ebenso wie für Fahrten mit dem E-Bike. „In der Neuauflage sind 50 Routenvorschläge zu finden – davon 31 Regionaltouren, sechs Rennradtouren und 13 Fernradwege“, so Tourismusbeauftragter Tobias Klöck. „Darüber hinaus finden die Radler darin Informationen zu Radverleihgeschäften, Reparaturwerkstätten oder E-Bike-Ladestationen.“ Die Karte reicht im Osten bis Landsberg, wo das oberbayerische Radnetz anbindet. Im Westen reicht der Ausschnitt bis zur Iller, also bis zur Grenze nach Baden-Württemberg.

Herausgegeben hat auch die dritte Auflage der Karte wieder der HW Verlag zusammen mit dem Landkreis. Die Karte ist in einer Auflage von 8000 Stück erschienen und für 4,90 Euro erhältlich bei den Gemeinden, den Tourist-Informationen und Kurverwaltungen im Landkreis sowie im Landratsamt. Ergänzt wird das Angebot für Radfahrer durch ein interaktives Portal, das unter www.radportal-unterallgaeu.de zu finden ist. (az)

