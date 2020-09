18:00 Uhr

Neue Wege für den Radverkehr: Bürger in Illertissen reden mit

Es gibt schon viele Angebote für Radfahrer im Kreis Neu-Ulm. Jetzt soll auch das Netz in Illertissen besser werden.

Plus Die Stadt möchte radfreundlich werden. Bei einem Workshop können die Einwohner an Lösungen für die drängendsten Probleme mitarbeiten.

Am 1. Oktober tagt der Stadtrat Illertissen in der Schranne, einen Tag später haben aber die Bürgerinnen und Bürger das Wort: Beim Workshop „Radfreundliches Illertissen“ diskutieren sie mit Fachleuten über die Verkehrssituation in der Stadt – und wie man sie verbessern könnte.

„Um das Radfahren als klimafreundliche Alternative zu fördern, baut die Stadt Illertissen auf die Unterstützung fahrradbegeisterter Bürgerinnen und Bürger“, so Klimaschutzmanager Simon Ziegler. Als Einstieg zu dem Workshop, der am Freitag, 2. Oktober, um 18 Uhr beginnt, dient ein Impulsvortrag über erfolgreiche Radverkehrskonzepte in den Niederlanden von Thomas Gotthardt (ADFC).

Eine Rallye hat Schwachstellen im Radwegenetz von Illertissen aufzeigt

Bereits im Juli 2020 hatte eine Radrallye Schwachstellen im Radwegenetz der Stadt aufgezeigt. Nun sollen im Rahmen des Workshops konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet werden, um priorisierte Schwachstellen zu entschärfen. „Außerdem wird diskutiert werden, wie Radwege und Radabstellanlagen attraktiver gestaltet und ausgebaut werden können und wie der Radverkehr sowie klimafreundliche Mobilität in Illertissen generell gefördert werden kann“, so Ziegler. Der Workshop findet in Kooperation mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) statt. Die Ergebnisse werden im Anschluss dem Stadtrat vorgestellt.

Auch Engstellen im Stadtgebiet werden untersucht

In Kleingruppen sollen die Teilnehmer an diesem Abend miteinander diskutieren, die Ergebnisse werden dann im Plenum vorgestellt. Als Themenschwerpunkte sind dabei die Schwachstellen durchgängiger Radweg auf der Memminger/ Ulmer Straße, die Kreuzung Memminger Straße – Dietenheimer Straße und der Ausbau- beziehungsweise Erneuerungsbedarf Radwegenetz und Abstellanlagen vorgesehen. Weitere Schwerpunkte des Abends sind die Konzeptentwicklung Radverkehrsförderung sowie Kreative Vorschläge für Engstellen im Stadtgebiet.

Wegen der aktuellen Lage ist eine Voranmeldung für den Workshop erforderlich. Anmeldung und weitere Informationen zur Veranstaltung unter Telefon 07303/172-47 oder E-Mail ziegler@illertissen.de. (az)

