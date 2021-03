07:00 Uhr

Neue Wege im Wolfgang-Eychmüller-Haus erleichtern Besuchern die Orientierung

Im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen wurde die veranstaltungsarme Zeit genutzt, um notwendige Erneuerungen umzusetzen und vor allem ein Leitsystem zu installieren.

Von Ursula Balken

Das Wolfgang-Eychmüller-Haus ist mit seiner kühl-modernen Architektur zu einem prägenden Element im Vöhringer Stadtbild geworden. In den 28 Jahren seit seiner Einweihung 1993 mussten Teile davon – bedingt durch die starke Frequentierung des Hauses – manches Mal erneuert und modernisiert werden. Das war auch jetzt wieder fällig.

Benannt wurde das Haus nach dem großen Förderer der Stadt, Dr. Wolfgang Eychmüller, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Wieland-Werke AG. Er zeigte sich überaus großzügig, denn auch der hochkarätige Flügel, dessen ausgewogener Klang Pianisten immer wieder begeistert, konnte nur durch die Hilfe des Namensgebers des Hauses angeschafft werden. Nun prangt auch Eychmüllers Name in gebührender Größe an dem Haus. Bisher mussten Besucher seinen Namen etwas suchen. Er stand nur auf einem Schild mehrere Meter vom Gebäude entfernt.

Neue Schilder erleichtern Orientierung für Besucher im Vöhringer Kulturzentrum

Auch im Kulturzentrum wurden neue Schilder angebracht. Mancher Besucher, vor allem die von auswärts kamen, standen bislang mitunter etwas verunsichert im Unteren Foyer. Wo ging's zum Aufzug, dessen Zugang versteckt in einer Ecke liegt, wo war der Sanitärbereich, einschließlich Behinderten-Toilette, wohin musste man gehen, um in den Kleinen Saal zu kommen?

Das Wolfgang-Eychmüller-Haus ist mit seiner kühl-modernen Architektur zu einem prägenden Element im Vöhringer Stadtbild geworden. Bild: Ursula Balken (Archivbild)

Wie Kulturreferentin Anette Netter jetzt mitteilt, wurde die veranstaltungsarme Zeit genutzt, um notwendige Erneuerungen umzusetzen und vor allem ein Leitsystem zu installieren. „Übersichtliche, zum Teil sogar beleuchtete Hinweistafeln, erleichtern die Orientierung, und letztendlich weiß der Besucher auch jetzt wie das Haus heißt.“

Es gibt auch eine Neuheit, die verspäteten Gästen Einlass ermöglicht. Dafür sorgt ein Klingel-System, wenn die Haupteingangstür während der Vorstellung verschlossen ist. Aus Sicherheitsgründen wurde eine Kamera gleich mit installiert. „Die Mitarbeiter im Regieraum müssen schließlich wissen, wem sie Tür und Tor öffnen“, sagt Netter. Die Illerzeller Firma Deko-Service Hafenrichter übernahm Anfertigung und Montage der Schilder mit tatkräftiger Unterstützung der Haustechniker Willi Hofstetter und Norman Meier. Bürgermeister Michael Neher sowie Anette Netter freuen sich über die Neuerungen, weil sie den Erfordernissen eines modernen Theaters entsprechen.

Schwierige Bauphase

Heute ist das Wolfgang-Eychmüller-Haus eine erfolgreiche Einrichtung. Ein Blick zurück auf die Bauzeit erinnert an die teilweise weniger glanzvollen Anfänge des Kulturzentrums. So gab es einen Wettbewerb, den das Architektenteam Springer & Seidel zwar nicht gewann, aber auf dem zweiten Platz landete. Ihr Entwurf sollte dann dennoch umgesetzt werden. Im Laufe der Bauzeit agierten die Architekten zuweilen eigenmächtig. Der damalige Bürgermeister Erich Josef Geßner wurde etwa bei Entscheidungen zu Materialbeschaffung nicht einbezogen. Auch der schleppende Bauverlauf verärgerte Bürgermeister und Stadtrat. Nachdem Geßners Geduld erschöpft war, engagierte er im Mai 1992 das Neu-Ulmer Architekturbüro Rudi Hartberger mit der Bauleitung.

Heute hat das Kulturzentrum einen guten Ruf, der weit bis über die Grenzen der Stadt Vöhringen hinausreicht. Es wurde zu einer gelungenen Symbiose, die professionelle Kultur mit den heimischen Veranstaltungen der Vereine zu verschmelzen weiß.

