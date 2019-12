vor 17 Min.

Neuer Antennenmast soll in Altenstadt gebaut werden

Die neue Funkanlage in Altenstadt soll ein Provisorium ersetzen - und wird höher als ursprünglich geplant.

Von Armin Schmid

Einen Bauantrag für einen Stahlgitter-Antennenmast mit Funkübertragungsstelle hat der Altenstadter Marktgemeinderat mehrheitlich befürwortet. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass der Funkmast ein Provisorium im südlichen Bereich von Altenstadt zwischen der Bahnlinie und der Autobahn ersetzten soll.

Das Grundstück gehört dem Markt Altenstadt. Der entsprechende Vertrag zur Aufstellung der Antenne wurde bereits vor zwei Jahren geschlossen. SPD-Ratsmitglied Thomas Beitlich erkundigte sich, wer die Funkübertragungsstelle nutzen und die Mobilfunkantennen installieren werde. Das sei laut Bürgermeister nicht bekannt. Man könne jedoch davon ausgehen, dass mehrere Mobilfunkunternehmen beteiligt seien. Thomas Beitlich forderte außerdem eine umweltfreundlichere Energiequelle. Denn die derzeitige, provisorische Mobilfunkanlage werde mit einem Notstromaggregat betrieben. Höß berichtete, dass eine Stromversorgung vom Gewerbegebiet Lindenmahd her möglich sei. Er wolle sicherstellen, dass diese Stromversorgungsmöglichkeit auch genutzt werde.

Funkmast wird fünf Meter höher als ursprünglich geplant

Der Zweite Bürgermeister Ernst Wüst teilte mit, dass sich die Höhe des Funkmasts geändert hat. Ursprünglich sind 31 Meter geplant gewesen und jetzt sind es 36 Meter. CSU-Ratsmitglied Hubert Berger sah in der Veränderung der Gesamthöhe der Funkanlage kein Problem. CSU-Marktrat Erwin Lang erkundigte sich nach den Mietkonditionen und ob man diese noch erhöhen könne. Seiner Meinung nach sei die Miete „recht moderat“ ausgefallen. Wolfgang Höß erklärte, dass man den Mietvertrag schon vor zwei Jahren geschlossen habe und dass man sich dabei an den üblichen Mietkonditionen orientiert habe. CSU-Ratsmitglied Alfred Walker sagte, dass er Bauchschmerzen habe, wenn am vorhandenen Standort viele Sendeanlagen installiert werden. Man soll sich erst noch mal informieren, wer die Anlage alles nutzt. Höß gab zu bedenken, dass der zuerst geplante Standort für den Funkmast ursprünglich viel näher am Ort gewesen ist. „Wir haben den Standort selbst vorgeschlagen, damit die Funkübertragungsanlage weiter vom Ort weg kommt.“

FWG-Rat Albert Merk betonte, dass jeder ein Mobiltelefon nutzt und man daher nicht um entsprechende Funkanlagen vorbeikomme. Hätte der Betreiber nicht zwei Jahre mit einem Provisorium gearbeitet, würde der Antennenmast samt Funkanlage ohnehin bereits stehen. Gegen die Stimme von Alfred Walker hat der Marktgemeinderat dem Bauantrag zugestimmt.

