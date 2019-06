10:00 Uhr

Neuer Jugendchor in Illertissen: Männergesangverein sucht junge Stimmen

Der Illertisser Männergesangverein will einen neuen Chor gründen. Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren können mitmachen.

Von Armin Schmid

Der Männergesangverein Illertissen (MGV) will einen neuen Jugendchor ins Leben rufen. Nach der erfolgreichen Gründung des gemischten Chors „Choriosum“ ist der MGV auf dem Weg das nächste Pilotprojekt zu starten.

Der Vorstand des Männerchors ist laut Chorleiter Joachim Hayd zu der Ansicht gekommen, dass es am meisten Sinn macht, wenn der musikalische Nachwuchs aus den eigenen Reihen ausgebildet wird. Zudem will der Vorstand Chöre verschiedener Altersstufen in den Verein integrieren. Der Chorleiter betonte, dass in den Illertisser Schulen noch sehr viel und vor allem auf hohem Niveau gesungen wird. Deshalb will der MGV den jungen Leuten nun auch die Möglichkeit geben, während ihrer Freizeit im neuen Jugendchor diesem Hobby nachzugehen. Die Chorleitung wird Joachim Hayd übernehmen.

Sänger sollen über die Lieder mitbestimmen dürfen

Im ersten Schritt geht es darum Interesse an Schulen, Berufsschulen und Hochschulen zu wecken. Die Zielgruppe für den neuen Jugendchor sind junge Menschen im Alter von 15 bis 17 Jahren. Für die Proben kann der neue Chor Räume in der Illertisser Berufsschule nutzen. Joachim Hayd erläuterte, dass auch der Männerchor und Choriosum seit kurzer Zeit vom Schloss-Bräuhaus in den Proberaum in der Berufsschule umgezogen sind. „Die Liedauswahl steht noch nicht fest, wird von mir ziemlich spontan entschieden“, sagt Hayd. Er will auch auf die Wünsche der Sängerinnen und Sänger eingehen, die zur ersten Probe kommen. Hayd meinte aber, dass die Literatur von Klassik bis zu aktueller Pop-Musik reichen wird. Sollte der Jugendchor ein gutes Niveau erreichen, will er auch die Teilnahme an Wettbewerben in Erwägung ziehen.

Chorleiter Hayd hofft, dass von Beginn an mehr als zehn Teilnehmer mit an Bord sind. „Dann werden wir auf jeden Fall starten“. Sehr interessant seien auch die Aktionen, die der Männerchor für Männerstimmen anbietet, die in diesem Chor mitsingen wollen. Nähere Informationen sind auf der Homepage des MGV zu finden. Das erste Treffen mit interessierten Sängern und Sängerinnen findet am Donnerstag, 4. Juli um 18.30 Uhr in der Illertisser Berufsschule statt.

Weitere Informationen zu dem geplanten Chor gibt es unter mgv-illertissen.de.