12:00 Uhr

Neuer Priester in Oberroth: Pater Philipp unterstützt die Seelsorge

Plus Die Gemeinde Oberroth hat einen neuen Priester. Er wird Joshmon Kochery in der Seelsorgearbeit unterstützen.

Von Claudia Bader

Viele Jahre lang hat kein Geistlicher mehr im Oberrother Pfarrhaus gewohnt. Mit Pater Philipp ist jetzt ein aus Indien stammender Priester eingezogen. Er wird den neuen Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Buch, Joshmon Kochery, in seiner Seelsorgearbeit unterstützen. Bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan wurde Pater Philipp von zahlreichen Gläubigen herzlich willkommen geheißen.

Der neue Pater von Oberroth stammt aus Indien

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sabine Wachter begrüßte den Vinzentiner-Priester mit guten Wünschen und einer Pflanze für sein neues Heim. „Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt der 40-Jährige, der in Kerala in Indien geboren und aufgewachsen ist. Im Jahr 2008 empfing er in seinem Heimatland die Priesterweihe und wirkte dort zwölf Jahre lang. Im September 2019 kam Pater Philipp in die Pfarrei St. Ulrich und Afra im Bistum Augsburg. Obwohl er gerade einmal ein Jahr in Deutschland lebt, sind seine Sprachkenntnisse bereits beachtlich. Beim Gespräch mit den Gläubigen in der Pfarreiengemeinschaft Buch könne er sie noch weiter verbessern, riet ihm Pfarrer Hubert Mößmer. Der seit mehr als 25 Jahren als Missionar in Kenia wirkende Geistliche verbringt derzeit seinen Urlaub in der Heimatgemeinde und stellte den Oberrothern den indischen Priester vor.

Er freue sich sehr auf sein Wirken in der Pfarreiengemeinschaft Buch, sagte Pater Philipp gegenüber unserer Redaktion. Im Oberrother Pfarrhaus gefalle es ihm sehr gut. Er versorge sich selber und koche meistens indische Speisen. Aber auch deutsches Essen wie Schnitzel und Kartoffelgerichte sowie Lasagne schmeckten ihm sehr gut.

