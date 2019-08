vor 34 Min.

Neuer Wohnraum für Menschen mit Behinderung

Das Dominikus-Ringeisen-Werk will in Vöhringen ein Haus für betreutes Wohnen errichten. Ein solches Projekt wünschen sich Betroffene und deren Eltern seit langem.

Von Ursula Katharina Balken

Manuela Ernst ist 57 Jahre alt, ihre Eltern sind über 70. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber Manuela hat das Down-Syndrom. Sie hat gelernt, damit zu leben – auch ihre Eltern. Soweit es ihr möglich ist, führt die 57-Jährige ein eigenständiges Leben. Vor Jahren brachte sie bei den „Special Olympics“ im Schwimmen Goldmedaillen mit nach Hause.

Manuela war nie ein Problemfall. Aber sie könnte einer werden – und mit ihr andere Menschen, die ihr Leben mit einer Behinderung meistern müssen. Denn mit zunehmendem Alter stehen auch sie vor einer ungewissen Zukunft.

Die Eltern von Manuela Ernst plagen große Sorgen. Ihre Mutter Renate ist Vorsitzende des Vöhringer Arbeitskreises für Menschen mit Behinderungen und sagt: „Unsere Kinder werden älter, wir aber auch.“ Sie beschäftigt vor allem eine Frage: Wer kümmert sich um ihre Tochter, wenn sie selbst aus Altersgründen nicht mehr für sie da sein kann? Damit ist Renate Ernst nicht allein. Auch andere Eltern, die ihre Kinder unterstützen, stehen vor diesem Problem. Sie wünschen sich ein ortsnahes, flexibles Wohnangebot für Menschen mit Behinderung.

24 Plätze und neun Apartments sind geplant

Genau das soll nun in Vöhringen entstehen. Im Norden der Stadt westlich der Falkenstraße will das Dominikus-Ringeisen-Werk ein Haus errichten, in dem das gemeinschaftliche Wohnen – auch stationäres Wohnen genannt – wie auch das ambulante betreute Wohnen möglich ist. Die 1884 gegründete Einrichtung mit sozialen Zielen will in Vöhringen das schaffen, was sich Eltern von Kinder mit Behinderung sehnlichst wünschen.

„Es wird ein Haus geben, das dem Anliegen der Angehörigen entspricht“, sagt Markus Landherr, Referent für Öffentlichkeitarbeit beim Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Er kennt die Sorgen der Eltern und verspricht, dass sich ihr Wunsch in absehbarer Zeit erfüllen werde. Laut Landherr sind 24 Plätze für das gemeinschaftliche Wohnen vorgesehen und neun Apartments für das ambulante betreute Wohnen. Das Ringeisen-Werk wird fachlich und baulich Bauträger des Projektes sein.

Regierung von Schwaben will das Wohnprojekt bezuschussen

Mit betreutem Wohnen werden Wohnformen bezeichnet, in denen Menschen Unterstützung finden, die je nach Lebenssituation unterschiedliche Formen der Hilfe benötigen. Das können alte und kranke Menschen sein, aber auch psychisch Kranke sowie geistig und körperlich Behinderte. Ambulantes betreutes Wohnen ist für Menschen geeignet, die zwar nicht völlig allein und unabhängig leben können, aber auch keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung brauchen.

Markus Landherr vom Ringeisen-Werk erläutert auf Nachfrage das Projekt. „Die Planung für das neue Haus haben wir im Mai diesen Jahres der Regierung von Schwaben vorgestellt und Hinweise der Behörde in die Planung mit eingearbeitet.“ Nun sei das Ringeisen-Werk mit der Stadt Vöhringen für weitere Planungen im Gespräch. Entsprechende Unterlagen werden voraussichtlich Ende September im Rathaus vorliegen. Das Projekt könnte dann Anfang Oktober im Bauausschuss diskutiert werden. Erfreulich für den Träger ist auch die Zusage der Regierung von Schwaben, das Wohnprojekt mit 2,3 Millionen Euro zu fördern.

Vöhringens Bürgermeister ist von dem Vorhaben überzeugt

Schon früher hatte der Stadtrat die Pläne für ein Haus mit diversen Wohn- und Lebensmöglichkeiten befürwortet. Nun zeigt sich Vöhringens Bürgermeister Karl Janson optimistisch. Nach einer Reihe von Vorgesprächen sei eine konkrete Wohnform gefunden worden, die eine Lösung dafür bietet, wie Behinderte im Alter ihr Leben gestalten können ohne gleichzeitig einen gewissen Schutz zu verlieren. Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert habe die nötige Unterstützung durch den Bezirk zugesagt, betont Janson.

Es gebe bereits 15 feste Anmeldungen für das Wohnprojekt. Das Projekt, lässt Janson wissen, werde von ihm „stark befürwortet“, allein schon wegen der wohnortnahen Bindung. „Die meisten Interessenten sind hier aufgewachsen. Sie können im Alter hier wohnen und ein selbstbestimmtes Leben führen. Deshalb sind wir in dieser Richtung unterwegs“, sagt Janson. Mit dem Eingang des Bauantrages rechnet er in Kürze.

Dann können Betroffene und Eltern in Vöhringen aufatmen. Renate Ernst blickt dem Projekt mit Freude entgegen. Sie hofft auf die Fertigstellung des Vorhabens „gegen Ende kommenden Jahres.“ Damit hätte die Stadt eine Einrichtung geschaffen, die in Anbetracht der demografischen Entwicklung dringender denn je ist.

