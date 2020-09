vor 22 Min.

Neues Wohnquartier in Illertissen: Das tut sich in den Vöhlingärten

Das neue Wohnquartier „In den Vöhlingärten“ an der Unterrother Straße sieht derzeit noch eher wie eine Mondlandschaft aus. Innerhalb der kommenden zwei Jahre sollen hier 45 neue Wohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern entstehen.

Plus Die Bauarbeiten in den Vöhlingärten haben begonnen. Schon jetzt sind die ersten Wohnungen verkauft. Auch der Konflikt mit den Nachbarn scheint beigelegt.

Von Rebekka Jakob

Nach Gärten sieht das Areal im Moment nicht aus: Bagger bewegen sich entlang der Unterro-ther Straße zwischen ausgehobenen Gruben und aufgeschüttetem Aushub hin und her. Doch auf der Bautafel, die über den aufgereihten Spaten ragt, kann man erahnen, wie es hier in etwa zwei Jahren aussehen wird: „Ein pulsierendes Wohnquartier“ verspricht Nikolai Staiger, Leiter der Projektentwicklung bei Pro Invest aus Ulm, soll das Areal „In den Vöhlingärten“ werden. Der Baustart hätte eigentlich schon früher erfolgen sollen, so Raphael Staiger, sein Bruder und Projektleiter des Familienunternehmens. Coronabedingt dauerte dann aber alles etwas länger, so wie vieles in diesem Jahr. „Jetzt wollen wir mit einem traditionellen Spatenstich das Zeichen setzen, dass es losgeht.“

Baugebiet In den Vöhlingärten: 45 neue Wohnungen für Illertissen

Dabei hat sich bereits im Hintergrund eine ganze Menge getan. Seit einigen Tagen laufen die Beurkundungen der ersten Kaufverträge für die Wohnanlage, ein ganzes Haus sei kürzlich verkauft worden, berichten die Brüder Staiger. Die Nachfrage sei erwartungsgemäß groß, spezielle Wohnungstypen sind schon ausverkauft. Mit den „Vöhlingärten richtet sich der Investor an ganz unterschiedliche Zielgruppen: Die 45 Wohnungen seien für Menschen gedacht, die sich ihre erste eigene Immobilie anschaffen möchten, genauso wie für Senioren, die einen Altersruhesitz suchen, erklärte Nikolai Staiger. Und natürlich sollen auch Käufer angesprochen werden, die eine Kapitalanlage suchen.

Bild: Rebekka Jakob

In den sechs Mehrfamilienhäusern, die in Sichtweite des neuen Feuerwehrhauses entstehen, sind Wohnungen zwischen 53 und 121 Quadratmetern Größe vorgesehen. Spiel- und Grünflächen zwischen den Gebäuden sowie private Gartenanteile sollen dem Titel „In den Vöhlingärten“ gerecht werden.

Dafür bewegt sich in den zwei Jahren Bauzeit eine ganze Menge: 25000 Kubikmeter Erde werden laut Raphael Staiger an der Unterrother Straße ausgehoben und auf umliegende Deponien gebracht – ein Teil des Aushubs wird später wieder auf der Baustelle gebraucht. 30000 Kubikmeter umbauter Raum werden es am Ende sein, 4000 Quadratmeter neue Wohnfläche gibt es dann in Illertissen.

Investoren gingen auf Gegner des Projektes zu

Bewegen soll sich auch etwas für die Anwohner, wie Bürgermeister Jürgen Eisen beim Spatenstich sagte. „Im Zuge des Bauprojektes kann der Buchenweg jetzt ausgebaut werden. Davon haben dann auch die Anlieger etwas.“ Im Vorfeld hatte es Diskussionen in der Stadt um das neue Bauprojekt gegeben (wir berichteten). Die Gegner des Projekts hätten befürchtet, dass die vorgesehenen Häuser über Eichenweg, Ziegelweg und Buchenweg angefahren werden und dadurch das Verkehrsaufkommen in dem Gebiet deutlich steigt. Die Ulmer Investoren waren daraufhin auf die Anwohner zugegangen und hatten Lösungen angeboten.

Heute herrsche ein gut nachbarschaftliches Verhältnis, so Raphael Staiger. „Wir haben uns heute schon zu Kaffee und Kuchen getroffen. Und auch sonst, wenn wir auf die Baustelle kommen, werden wir immer sehr herzlich begrüßt.“

Das neue Quartier soll komplett autofrei entstehen, über die Unterrother Straße werden die künftigen Bewohner in eine neue Tiefgarage zum Parken fahren, 79 Parkplätze sind dort vorgesehen. Aufzüge bringen sie in alle Etagen. Am Bau beteiligt sind nach Angaben der Investoren hauptsächlich regionale Unternehmen, „nicht nur der Beton kommt von hier“, so Raphael Staiger. Allen Beteiligten sei anzumerken, dass der Lockdown und die Einschränkungen durch Corona lange genug gedauert haben, wie Nikolai Staiger beobachtet hat: „Es geht voran, die Leute wollen wieder arbeiten.“

Wer möchte, kann den Fortschritt des Bauprojekts über eine Baustellenkamera im Internet verfolgen.

