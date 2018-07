vor 20 Min.

Neues Zuhause für die Zauneidechse

Umweltschützer, Energiebetreiber und Bürgermeister ziehen an einem Strang, wenn es um ein Wasserkraftwerk bei Au geht. Was das mit einem Reptil zu tun hat.

Von Felicitas Macketanz

Eine Ansammlung aus großen Steinen, Baumstämmen, Ästen und Sand befindet sich seit Kurzem zwischen Illerkanal und Spazierweg in Au. Nur wenige Meter weiter nördlich steht das Ausleitbauwerk, in dessen Nähe sich zwei Kanäle trennen. Auf den ersten Blick mag dieses Konstrukt aus Holz, Gestein und Bodenmaterial vielleicht wie eine Ablage wirken. Es hat jedoch seine Berechtigung und ist alles andere als eine Deponie: Dieser Bau soll nämlich Zauneidechsen am Illerkanal anlocken und ihnen ein neues Zuhause bieten.

Der Hintergrund: Das Ausleitbauwerk in Au soll um ein Wasserkraftwerk erweitert werden. Erste Pläne dazu gab es bereits 2005. Diese sind nun wieder aufgegriffen worden. Vorgesehen ist ein Umbau. Etwa 40 Kubikmeter Wasser pro Sekunde wird dann eine Turbine antreiben, diese wiederum produziert über einen Generator Strom – so der Plan der Unteren Iller AG (Uiag), die das Vorhaben vorangetrieben hat. Das genutzte Wasser soll in die Iller geleitet werden, teilt die Uiag mit. Für das Unternehmen nichts Neues, schließlich betreibt die Firma beispielsweise ein Wasserkraftwerk in Untereichen. Durch den Umbau in Au sollen pro Jahr 1200 Haushalte mit Strom versorgt werden können, heißt es vonseiten des Unternehmens. Und da das Ausleitwerk in Au schon steht, sei laut Uiag nur ein geringer Eingriff in den angrenzenden Auwald für das neue Wasserkraftwerk nötig. Dennoch müssen dafür Ausgleichsflächen geschaffen werden. Gemeinsam mit Umweltschützern, Verbänden, verschiedenen Behörden, Unternehmen und Bürgermeistern schafft die Uiag diese speziell für Amphibien und Reptilien und so sollen in Zukunft beispielsweise wieder Zauneidechsen am Illerkanal beheimatet sein.

Die Ausgleichsfläche wird für Reptilien genutzt

Rund 5000 Euro hat das erste nun fertiggestellte Habitat zwischen Spazierweg und Kanal gekostet, die Untere Iller AG hat die Finanzierung übernommen. Gebaut wurde das neue Zuhause der Zauneidechsen in enger Zusammenarbeit mit Experten: einen Meter reicht der Bau in die Tiefe, er ist etwa neun Meter lang und vier Meter breit – und ist der erste seiner Art an dieser Stelle. Es seien jedoch noch weitere vorgesehen. Der Kreisgeschäftsführer des Bund Naturschutz Neu-Ulm, Bernd Kurus-Nägele, sagte während der Vorstellung des neuen Habitats, es sei positiv, dass dieses bereits einige Zeit vor Baubeginn des Kraftwerks geschaffen wurde. Denn frühestens gegen Herbst 2019 könnte der Stromerzeuger in Au entstehen. Kurus-Nägele betonte, dass die Naturschützer gegen das in Au geplante Kraftwerk ganz sicherlich nicht klagen werden. „Hier die Wasserkraft einzusetzen und zu nutzen, ist eine sehr sinnvolle Maßnahme.“ Anders sehe das an der Iller bei Dietenheim aus. Wie berichtet, soll dort ein Wasserkraftwerk der Firma Fontin entstehen. Naturschützer klagten bereits dagegen. „So etwas im Mutterbett der Iller macht keinen Sinn“, betonte er. Das Fontin-Projekt sei eines, gegen das viele Menschen Einwände hätten. Der Umbau in Au sei hingegen ein Vorzeigeprojekt.

Auch Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen bezog Stellung zu dem Vorhaben in der Nachbarstadt Dietenheim: „Das Kraftwerk an der Stelle bei Dietenheim ist kontraproduktiv. Ich bin dagegen.“ Gut sei hingegen, die Iller im Rahmen der Aktion „Agile Iller“ erlebbar zu machen und zu renaturieren. Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß sprach sich vor allem für den energetischen Nutzen des geplanten Umbaus aus, der an dieser Stelle sehr viel Sinn mache. „Wir wollen in dem Zuge nicht nur die Renaturierung, sondern auch den Naturraum Iller gestalten“, sagte er. Schließlich sei die Iller auch ein Stück Heimat.

Federführend beim Bau der Habitate ist neben der Uiag eine Tochter der Lechwerke – die Bayerischen Elektrizitätswerke. Profitieren soll davon aber vor allem eine: die Zauneidechse. Laut Kurus-Nägele seien natürlich auch andere Arten willkommen, wie Blindschleichen. Genauso könnte wenige Meter weiter nördlich ein Zuhause für Grasfrösche, Erdkröten und Molche entstehen. Einen Vorteil gebe es bereits: Die Waldflächen, auf denen ein Amphibienhabitat geschaffen werden könnte, überließen die Bayerischen Staatsforsten den Unternehmern und Umweltschützern, sagte Uiag-Mitarbeiter Ulrich Dambacher.

Themen Folgen