Neujahrsansprache mal anders: Der Bucher Bürgermeister äußert sich per Video

Plus Bürgermeister Markus Wöhrle spricht in einem Video über schöne Erlebnisse im Corona-Jahr 2020 und über Projekte, die in Buch in diesem Jahr anstehen.

Von Carmen Dörfler

Im Jahr 2020 war vieles anders als üblich. Und auch 2021 ist noch weit weg von Normalität. Angepasst an die gegebenen Umstände hat der Bürgermeister in Buch, Markus Wöhrle, seine Neujahrsansprache gestaltet. Er wendet sich über das Internet per Videonachricht auf Youtube an die Bürger.

Der Bürgermeister von Buch zieht Schlüsse aus dem vergangenen Jahr

Seine knapp 15-minütige Ansprache beginnt Wöhrle mit dem Vergleich der Zeit zwischen den Jahren mit einem Gipfelkreuz auf dem Berg. Gestern und heute seien in der Schwebe, man könne gut zurückblicken. Drehe man sich um, gehe der Blick in die Zukunft.

Beim Blick aufs vergangene Jahr fallen besonders die Auswirkungen der Pandemie auf. Neben den damit zusammenhängenden materiellen und seelischen Ängsten gebe es aber auch schöne Ergebnisse, sagt Wöhrle. Besonders stolz sei er beispielsweise auf die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich durch ihre Arbeit hervorgetan haben, die Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtungen, die Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, von Polizei über Krankenpflege bis hin zu Mitarbeitern des öffentlichen Nahverkehrs und Zustellern, aber auch die ortsansässigen Vereine, die nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern sich mit kreativen Ideen eingebracht hätten.

So wichtig ist ehrenamtliches Engagement für das Dorfleben

Der Rathauschef nennt in dem Zusammenhang „Musikerfeste to go“ oder Christbaumverkäufe. So werde ihm immer wieder bewusst, wie wichtig die ehrenamtliche Betätigung in den unterschiedlichen Vereinen sei, um ein „buntes Dorfleben“ zu gestalten, sagt Wöhrle.

Trotz der vielen Widrigkeiten konnten 2020 auch einige Projekte im Markt angestoßen oder umgesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise die Fertigstellung des Gewerbeparks Buch-Obenhausen mit der Eröffnung eines Feneberg-Supermarkts sowie einer Tankstelle mit Waschanlage, der Ausbau des Internetzugangs in der Grund- und Mittelschule sowie die Bereitstellung von Hardware wie Laptops oder Dokumentenkameras oder der barrierefreie Zugang zur Grundschule. Hier habe der im Mai neu formierte Marktgemeinderat sehr gut zusammengearbeitet, so solle es in diesem Jahr weitergehen, sagt Wöhrle.

Diese Projekte stehen 2021 in Buch an

Denn auch 2021 stehen einige Projekte in Buch an. So sollen die Trinkwasserversorgung ausgebaut und kommunale Gebäude saniert werden. Die Feuerwehr Gannertshofen wird ein neues Löschfahrzeug erhalten. Außerdem wurde eine App eingeführt, durch die die Kinderbetreuungseinrichtungen mit den Eltern papierlos und damit umweltschonender kommunizieren können. Auch die Arbeitszeiten der Erzieherinnen sowie der Bediensteten im Bauhof sollen künftig digital erfasst werden. Des Weiteren habe der Markt Buch als Mitglied der Allianz Iller-Roth-Biber ein sogenanntes Regionalbudget beantragt, berichtet Wöhrle. Die staatliche Zuwendung betrage 10.000 Euro. Bei der Verwendung des Geldes sollen alle Bürger beteiligt werden und Vorschläge dafür abgeben können.

Abschließend wünscht Wöhrle den Bürgern „alles erdenklich Gute und beste Gesundheit“. Er hoffe, „dass die Maßnahmen und die Möglichkeit zur Impfung das Virus soweit zurückdrängen, dass wir uns im neuen Jahr in einem ‘neuen Normal’ mit den so wichtigen sozialen Kontakten im Familien- und Freundeskreis begegnen können“.

