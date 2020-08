vor 49 Min.

Neustart: Illertisser Band Facing Fears ist wieder komplett

Plus Die Band aus Illertissen hat zwei neue Mitglieder und startet durch: Am Freitag, 7. August, kommt der neue Song „Forever ends“ mit Musikvideo heraus.

Von Anna Katharina Schmid

Gute Nachrichten für die Fans der Hardrock-Band aus Illertissen: Die Facing Fears haben seit Februar wieder einen Bassisten und einen Schlagzeuger. Nachdem Martin Patz und Sebastian Holl die Gruppe aus beruflichen Gründen verlassen hatten, litten die verbliebenen Mitglieder zunächst unter einer Flaute. Die Gruppe war direkt nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums im Jahr 2019 zersplittert. Gitarrist Lucas Du Hommet sagt: „Unser Projekt lag auf Eis. Aber wir wollten immer weitermachen.“ Jetzt gibt es zwei neue Mitglieder - und große Pläne.

Die Corona-Pandemie kam den Facing Fears in die Quere

Die Suche nach neuen Mitgliedern dauerte fast ein Jahr, doch die Musiker waren erfolgreich. Über Freunde stießen sie auf den Schlagzeuger Marcel Hopf aus Crailsheim sowie den Bassisten Alexander Binder aus Dinkelsbühl. „Das hat bei beiden sofort menschlich und musikalisch gepasst“, sagt Du Hommet.

Hier lesen Sie, wie die Band im vergangen Jahr auseinanderbrach: Facing Fears schocken ihre Fans.

In der neuen Zusammenstellung ging es gleich richtig los – bevor Corona den Musikern in die Quere kam. Ab März waren gemeinsame Proben und vor allem Auftritte nicht möglich. Für Du Hommet sind diese das Herzstück des Musikmachens: „Das ist der Lifestyle, der fehlt.“

Dieses Video veröffentlichte die Illertisser Hardrockband Facing Fears im Jahr 2016. Video: Facing Fears

Wie die neuen Mitglieder die Facing Fears bereichern

Die Band hat sich in ihrer neuen Konstellation zusammengefunden. Gemeinsam sammelten die Mitglieder Ideen und schrieben Songs. Zwei sind bereits fertig. Einer von ihnen, „Forever ends“, erscheint heute, am 7. August. Die beiden neuen Mitglieder haben sich darin eingebracht – und die Musik beeinflusst. „Ein Stilbruch wird hörbar sein“, erklärt du Hommet. Die beiden neuen Mitglieder bereichern die Musik von Facing Fears, die seit Ende 2018 einen Plattenvertrag haben: „Alex schreit ziemlich gut, das können wir bewusst als Stilmittel einbauen“, erklärt der Gitarrist.

Am Anfang eines Songs stehe in der Regel die Musik, nicht der Text. Sobald das Grundgerüst einmal stehe, könne man zusammen kreativ werden. So wachse der Song, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt: „Wenn man beim Anhören aufstehen muss, ist er fertig“, sagt du Hommet und schmunzelt. Die Demos nehme die Band selber auf, danach stehen der Feinschliff und die Aufnahme im Tonstudio an.

Im neuen Musikvideo der Illertisser Band wird eine Uhr zerschlagen. Bild: Frank Reinelt

Darum geht es in dem neuen Song der Illertisser Band

Das vierte Musikvideo, das Facing Fears mit dem neuen Song „Forever ends“ am 7. August herausbringt, ist du Hommet zufolge genau so geworden, wie es sich die Band vorgestellt hat. Das liegt auch an der Produktion: Das Musikvideo ist professionell gedreht worden. Im Mittelpunkt stehe eine alte Uhr, die im Video zerschlagen wird – drehtechnisch eine Herausforderung, weil die Aufnahme nicht wiederholt werden konnte. Doch es klappte. Der Song „Forever ends“ handle dem Gitarristen zufolge von Trennung und Missgunst und dem Mut, neue Wege zu gehen.

Das hat Facing Fears vor: „Eine gescheite Tour ist unser nächstes großes Ziel“, sagt du Hommet. Wann sich das umsetzen lässt, ist wegen des unsicheren Pandemieverlaufs des Coronavirus unklar. Doch ein paar Gigs stünden in diesem Jahr noch aus: Im November könnte es in Nersingen klappen. Es wäre der erste Auftritt mit den beiden neuen Bandmitgliedern – und die lang ersehnte Rückkehr auf die Bühne.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen