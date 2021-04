Nicht aufgepasst: Radfahrer nach Unfall in Dietenheim schwer verletzt

Ein Radfahrer biegt in Dietenheim ab und passt dabei nicht auf. Es kommt zum Unfall mit schweren Folgen.

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Dietenheim erlitten. Nach Angaben der Polizei passte ein anderer Radfahrer beim Abbiegen nicht auf. So kam es zum Unfall.

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 59-Jähriger in der Illertisser Straße. Er bog nach links in die Gießenstraße. Ein 48-Jähriger kam mit seinem Rennrad entgegen. Dieser versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 48-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. (AZ)

