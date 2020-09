vor 5 Min.

Nicht nur eine Pumpe: Ein Chirurg schreibt über Herzen

Dr. Reinhard Friedl stellte in Illertissen sein Buch vor.

Plus In Illertissen stellt Herzchirurg Dr. Reinhard Friedel sein Buch vor – und spricht über Erkenntnisse, die sein Leben veränderten.

Von Zita Schmid

Atemübungen während einer Buchvorstellung sind eher ungewöhnlich. Als er sein Werk „Der Takt des Lebens – Warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist“ im Illertisser Museum der Gartenkultur präsentierte, forderte Reinhard Friedl die Besucher aber überraschend dazu auf. Neben dieser kurzen Übung für einen entspannteren Herzschlag bot der Herzchirurg seinen Zuhörern an diesem Abend, der vom Rotary Club Illertissen-Iller-Günz veranstaltet wurde, interessante wie spannende Leseproben. Sie machten neugierig auf die 320 Seiten, auf denen er schildert, wie sich seine Sicht auf das Herz und damit auch sein Leben verändert hat.

Der Chirurg hielt schon tausende Herzen in den Händen

Bereits sieben Wochen nach der Zeugung ist das Herz eines Kindes im Mutterleib entwickelt. Im Laufe des Lebens kennt das leistungsstarke Organ dann kein Wochenende und keinen Urlaub. Allein an einem Tag schlägt es hunderttausend Mal. Doch ist das Herz „nur eine Pumpe“? „Diese Frage brannte in mir“, berichtete Friedl, der als Herzchirurg schon Tausende kranke Herzen in den Händen gehalten hat.

Friedl ist Mitte 50, er stammt aus Weißenhorn, ist Doktor der Medizin und Privatdozent. Erfahrung hat er 23 Jahre lang an renommierten Kliniken wie dem Deutschen Herzzentrum Berlin, der Ludwig-Maximilians-Universität München oder auch dem Universitätsklinikum Ulm gesammelt. Anschaulich schilderte er in Illertissen, wie er vor einem Eingriff nicht nur die OP-Kleidung, sondern auch den „Panzer eines Herzchirurgen“ angezogen habe. Ruhig, präzise und routiniert habe er dann getan, was zu tun war, um die tödliche Gefahr für den Patienten zu bannen. Doch er habe dabei „nichts mehr gefühlt“.

Das Herz als Symbol der Liebe

Hat das Herz, das weltweit und über alle Epochen hinweg als Symbol der Liebe, des Mitgefühls, des Mutes und auch der Stärke gilt, in unserer heutigen hoch technisierten Welt seinen Zauber verloren? Sind Begriffe wie „ans Herz gewachsen“, „ins Herz schließen“ oder „sich ein Herz fassen“ belanglose Worthülsen oder drücken sie eine in jedem Menschen zutiefst verankerte Wahrheit aus? In seinem Buch mache er sich als Herzchirurg auf den Weg, „das Herz wieder zu finden“, erklärte er.

Seine Erkenntnis: Um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu therapieren, darf das Herz nicht nur als „Pumpe“ gesehen werden. Es bedarf einer „Paartherapie“ von Herz und Gehirn. Denn wie aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, könne das Herz mit seinem komplexen Nervensystem viel mehr wahrnehmen als angenommen und dies dem Gehirn mitteilen. Ebenso könne das Gehirn mit seinem „Universum“ an Gehirnzellen dem Herzen seine Botschaften senden. Emotionen und Gedanken beeinflussen so auch unseren Herzschlag. Deshalb sei ein gesundes Herz auch „kein Schweizer Uhrwerk“, das starr gleichmäßig schlägt. Vielmehr soll es flexibel und elastisch reagieren können. Denn „die Uhr des Herzens ist wie die Uhr des Lebens und jeder Mensch tickt anders“, so Friedl.

Die Atmung und der Herzschlag

Einfluss auf unser Herz hat auch die Atmung. „Mit jeder Einatmung legen sich die großen Lungen mit ihren prall gefüllten Flügeln um das Herz und drücken es ein bisschen, das Herz wird schneller. Und mit jeder Ausatmung wird das Herz wieder langsamer“, erklärte er. Er forderte zu dieser Atemübung auf, bei der das Herz von der Lunge „umarmt“ werde. Die Besucher führten sie aus – in Corona-Zeiten mit Maske und Sicherheitsabstand. Würde man bei so einer bewussten Atmung die Herzfrequenzvariabilität beobachten, könne man sehen, wie eine schöne, harmonische Sinuskurve entstehen könne, so der Arzt.

Die Erkenntnis, dass das Herz viel mehr ist als eine Pumpe, hat das Leben Friedls verändert. Er eröffnete an der Ostsee eine Privatpraxis für ganzheitliche Medizin für Herz, Seele und Verstand. Da sein Herz schon immer für das Meer schlug, ist er unter anderem immer wieder als Schiffs- und Taucherarzt tätig. So versteht man, wenn er sagt, das Herz sei wie eine „Kompassnadel“, die die Richtung vorgeben solle.

Laut der Rotary-Präsidentin kommt eine Hälfte der Spendeneinnahmen des Abends dem Museum der Gartenkultur zugute, die andere dem Rotary Corona-Fonds.

