18:00 Uhr

Nicht nur wegen Fast-Food-Riese: Illertissen hat ein Abfallproblem

Plus Im Stadtgebiet landet immer mehr Abfall auf den Straßen und in der Natur. Das liegt nicht nur an einem Fastfood-Restaurant. Was die Stadt jetzt vorhat.

Von Rebekka Jakob

In Illertissen hat vor gut einem Jahr ein Fastfood-Restaurant eröffnet. Das sieht man nicht nur an der Werbung im neuen Gewerbegebiet Leitschäcker, wo Mc Donalds angesiedelt ist. Man sieht es auch an vielen anderen Stellen in der Stadt: Denn die Verpackungen von Burgern, Pommes und Shakes liegen großzügig verstreut an Straßen und Wegen. Was viele vor der Eröffnung des Schnellrestaurants schon befürchtet hatten, ist eingetreten. Dabei ist dieser Abfall nicht das einzige Problem, sagt Bauhofleiter Michael Kienast.

Auf dem grünen Weg, der zwischen zwei Anwesen vom Rothtalring in Tiefenbach abzweigt, hat unsere Leserin Regina Mahler-Blümm den Müll entdeckt, den Kinder dort achtlos weggeworfen haben. Bild: Regina Mahler-Blümm

Immer wieder melden sich Leserinnen und Leser bei unserer Redaktion, die sich über Müllablagerungen im Stadtgebiet beschweren. In den vergangenen Tagen häuften sich die Zuschriften wieder. Regina Mahler-Blümm und ihr Mann haben am vergangenen Wochenende sogar live beobachtet, wie der Abfall entsteht: Die beiden waren mit ihrem Hund in Tiefenbach unterwegs und trafen auf "spielende" Jungs im Grundschulalter, die ihre Getränke-Plastikflaschen immer wieder gegen einen Baum warfen und einiges an Naschzeug dabei hatten.

Was Kinder beim Spielen in Illertissen wegwerfen

"Als wir am Rückweg an derselben Stelle wieder vorbeikamen, waren die Jungs verschwunden, aber ihren ganzen Unrat hatten sie liegen lassen", schildert Regina Mahler-Blümm. Die Getränkeflaschen seien alle noch zu einem guten Drittel voll gewesen, eine Tüte mit Kaubonbons war aufgerissen und die Hälfte der Bonbons schwamm in Flüssigkeit. Ein paar Meter weiter lag dann die nächste Tüte mit Süßigkeiten aufgerissen und verstreut.

In Tiefenbach, Bubenhausener Str. kurz vor dem Wald liegt dieses Elektroteil im Graben. Bild: Regina Mahler-Blümm

"Nun fragen wir uns ernsthaft, was diesen Kindern von Zuhause eigentlich beigebracht wird", so unsere Leserin weiter. Es dürften aber nicht nur die Kinder sein: Das Ehepaar hat auch schon weggeworfene Elektrogeräte am Waldrand und anderen Müll in der Natur entdeckt, den bestimmt Erwachsene dorthin gebracht haben.

Auch Michael Kienast fragt sich des Öfteren, was in den Köpfen der Müllsünder vor sich geht. Wobei er klar stellt: "Das sind nicht nur Kinder und Jugendliche, die sich so benehmen." Der Bauhofleiter ärgert sich sehr über die Menschen, die ihre Abfälle im Stadtgebiet und drum herum scheinbar sorglos entsorgen. "Ich kann das einfach nicht verstehen. Wir leben doch alle hier. Und wir wollen doch alle, dass es hier schön aussieht." Er und seine Kollegen geben sich größte Mühe, um die Stadt sauber zu halten. Umso ärgerlicher, wenn dann Mitbürger nach dem Motto "aus den Augen, aus dem Sinn" mit ihren Hinterlassenschaften die Arbeit wieder zunichte machen.

Auch Mc Donald's-Mitarbeiter helfen beim Müll-Aufsammeln

Mit dem Betreiber des Mc Donald's in Illertissen sei der Bauhof immer wieder in Kontakt. "Der Hausmeister des Restaurants ist selbst immer wieder unterwegs und sammelt die weggeworfenen Verpackungen ein", so Kienast. Doch weiter als bis zur Autobahnunterführung komme der Mann nicht. Und die Fast-Food-Reste liegen überall verstreut.

Neben Containern in Illertissen wird immer wieder Müll abgelagert. Bild: Michael Kienast

Trotz der vielen Arbeit, die der Bauhof um diese Jahreszeit hat - vom Entsorgen der Splitt-Reste aus dem Winterdienst über den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern bis hin zum Bepflanzen der Pflanzkübel und Beete - hat Kienast jetzt einen Kollegen für den Aufräumdienst abgestellt. Ein angenehmer Job ist das nicht. Südzubringer, Trimm-Dich-Pfad, Zähringerstraße und Schlossallee sind einige seiner Einsatzbereiche, in welchen der Kollege jetzt das einsammelt, was andere achtlos weggeworfen haben.

Reifen, Möbel, Kinderwagen: Was in Illertissen alles illegal entsorgt wird

Ein weiteres Ärgernis, von dem Leserinnen und Leser immer wieder berichten, sind wilde Müllablagerungen an den Wertstoffcontainern. Auch hier steht Michael Kienast immer wieder fassungslos vor dem, was manche hier verbotenerweise abstellen. Bisweilen hat er selbst schon die Täter beobachtet. "Die fahren vor, steigen aus, gucken nach rechts und links, ob keiner sie sieht, und dann stellen sie ihren Abfall ab und verschwinden."

Anscheinend wurde hier ein Kinderwagen nicht mehr gebraucht und einfach zwischen den Containern an der Robert-Koch-Straße zur Siemensstraße entsorgt. Bild: Edeltraud Baur

Dabei gebe es doch für praktisch all die Dinge, die hier abgelegt werden, eine legale und vor allem kostengünstige Entsorgungsmöglichkeit. "Die Müllgebühren sind bei uns doch wirklich nicht hoch." Reifen, Säcke mit Styropor, kaputte Möbel und vieles mehr werden stattdessen einfach neben den Containern abgestellt. IZ-Leserin Edeltraud Baur hat sogar einen ganzen Kinderwagen neben einem Illertisser Container entdeckt.

Lebensmittelverschwendung und Containern in Deutschland 1 / 3 Zurück Vorwärts Anlass Pro Sekunde landen 313 Kilo genießbare Nahrungsmittel in Deutschland im Müll. Das hat die Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) im Jahr 2017 in der Studie „Das große Wegschmeißen“ herausgefunden. Im Jahr sind das über 18 Millionen Tonnen.

Debatte Das Amtsgericht Fürstenfeldbruck hat im Januar 2019 zwei Studentinnen wegen Containerns schuldig gesprochen. Die beiden wurden wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 225 Euro und jeweils acht Stunden gemeinnütziger Arbeit bei der Tafel verurteilt.

Politik Die Lebensmittelrettung ist in Deutschland politisch umstritten. Einige Parteien, wie die SPD in Ulm fordern, dass das Containern straffrei wird– doch bis jetzt sind alle Initiativen gescheitert. Die Bundesregierung will die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren.

Könnte man den Müllsündern nicht vielleicht mit an den Containern aufgestellten Kameras auf die Schliche kommen? Michael Kienast hört diesen Vorschlag immer wieder. "Doch so einfach kann man leider an einem öffentlichen Platz keine Überwachungskameras aufstellen", erklärt der Bauhofleiter mit Verweis auf den Datenschutz. Es bleibe eigentlich nur, an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Denn jeder selbst könne für ein schönes Stadtbild sorgen. Am Ende seien es die Bürger selbst, die für das Aufsammeln des Abfalls bezahlten - denn die Arbeit des Bauhofs wird über Steuern und Abgaben finanziert.

