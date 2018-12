vor 52 Min.

Niesattacke führt zu Verkehrsunfall bei Vöhringen

32-Jährige muss während der Fahrt niesen und überschlägt sich mit ihrem Wagen.

Eine 32-Jährige hat am Dienstagabend während der Autofahrt eine Niesattacke gehabt – und sich daraufhin mit ihrem Wagen überschlagen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall an der Staatsstraße 2031 bei Vöhringen. Die 32-Jährige war in ihrem Fahrzeug unterwegs und musste plötzlich mehrmals niesen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Straße ab und überschlug sich. Die 32-Jährige konnte ihr Auto aber selbstständig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 4500 Euro. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Andere Autofahrer wurden nicht gefährdet. Allerdings wurden mehrere Obstbäume beschädigt, so die Polizei. (az)

