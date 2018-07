10.07.2018

Noch mehr Verkehr für Bellenberg?

Neuer Reiterhof in Thal sorgt für Unmut

Die Gemeinderäte der von Durchgangsverkehr geplagten Kommune Bellenberg wittern diesbezüglich weiteres Ungemach: Dieses könnte die Aussiedlung des Reiterhofs in Thal in den Außenbereich an den Südrand des Vöhringer Ortsteils verursachen. Das Bauvorhaben befindet sich unweit der nördlichen Gemarkungsgrenze von Bellenberg, von wo ein Weg durchs Ried in die Nachbargemeinde führt. Nun befürchten die Räte, dass viele Besucher über Bellenberg zum Reiterhof fahren und zur Verkehrsbelästigung werden.

Die Vöhringer Nachbarn hatten dem Gemeinderat den Bebauungsplan „Reiterhof Thal im Landgrabental“ mit der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplanes vorgelegt. In ihrer Stellungnahme forderten die Räte daher Angaben zu Verkehrsaufkommen und Wegeerhalt, zur Beseitigung von Verschmutzungen sowie zur Beanspruchung der Landschaft.

Da sich auf der Bellenberger Seite des Rieds bereits ein Reiterhof befindet, befürchten die Räte zu viele Pferde auf ihrer Flur. Denn der geplante Nachbarstall soll als Freizeitreitanlage mit zunächst 60 und später 90 Pferden auf fünf Hektar errichtet werden. Am alten Standort in Thal gibt es 30 Pferde. Gemeinderat Dietmar Jäckle (CSU) befürchtete, dass der Verkehr je zur Hälfte von Norden und Süden, also Illerberg und Bellenberg, anrollen würde. „Dann wird es bei uns in der Bauerngasse noch enger, zumal viele Fahrzeuge einen Anhänger haben.“

Zweiter Bürgermeister Kurt Bucher (FWG) gab zu bedenken, dass 30 Pferde vom Bellenberger Reiterhof und 90 aus Illerberg zu viel wären. „Das macht 120 Tiere, wo sollen sich die bewegen? Woanders gibt es schon getrennte Reit- und Wanderwege.“ Bürgermeisterin Vogt-Keller (CSU) wandte ein, dass es sich bei der Ortsverbindung um eine öffentliche Straße handele, die jedoch eine beschränkte Tonnenlast gestatte. (lor)

