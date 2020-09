vor 18 Min.

Nördlichste Viehscheid des Allgäus fällt heuer aus

Die Viehscheid in Oberschönegg findet in diesem Herbst nicht statt. 2019 flogen dort die Kuhfladen nur so durch die Gegend.

Von Claudia Bader und Sabrina Karrer

Das Jungvieh kehrt diesmal ohne Publikum in den Stall zurück: Die Oberschönegger Viehscheid findet 2020 nicht statt. Eigentlich war eine dritte Auflage der Veranstaltung, die im vergangenen Jahr hunderte Zuschauer besucht hatten, geplant. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen muss die Viehscheid in diesem Jahr jedoch ausfallen, sagt Gerhard Fäßler vom Organisationsteam auf Nachfrage.

Seit einigen Jahren treibt der Landwirt sein Jungvieh am Ende des Sommers von den Weiden zurück in den heimischen Stall. 2018 machten die Oberschönegger erstmals ein Fest daraus: Sie luden ein zur wohl nördlichsten Viehscheid des Allgäus. Prompt kamen Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung, darunter ganze Familien, um das Spektakel mitzuverfolgen. Sie bestaunten die geschmückten Rinder, die begleitet von den Klängen der Altschönegger Dorfmusikanten, aus verschiedenen Richtungen in die Dorfmitte trotteten. Die zweite Auflage der Viehscheid im Oktober 2019 setzte einen drauf: Etliche Zuschauer säumten die Straßen der Unterallgäuer Gemeinde, am Vorabend fand ein launiger Kuhfladen-Weitwurf-Wettbewerb statt.

Angesichts der positiven Resonanz, die die Veranstaltung hervorrief, sollte sie 2020 eigentlich zum dritten Mal stattfinden – doch daraus wird nun nichts. Wie auch andernorts im Allgäu: Der traditionelle Almabtrieb läuft wegen der Pandemie in diesem Jahr weitgehend unauffällig ab.



