00:32 Uhr

Norma will erweitern

Es gibt für den Betreiber des Babenhauser Geschäfts aber noch eine Hürde

Der Norma-Lebensmittelmarkt in der Babenhauser Uhlandstraße plant die Erweiterung der aktuellen Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter auf dann 1100 Quadratmeter. Dies entspricht einer Vergrößerung um 300 Quadratmeter. Zudem soll der Lagerbereich erweitert und mit einer neuen Anlieferungsrampe versehen werden. Allerdings sind bei einer Bauvoranfrage laut Verwaltung „Fragen bezüglich einer generellen Zulässigkeit unzulässig, da sie auf den gesamten Umfang der Baugenehmigung abzielen“. Da die bauliche Erweiterung Richtung Süden erfolgen soll, also in Richtung B300, sah der Marktrat einen Ortstermin als unerlässlich an.

Deshalb ging die Verwaltung lediglich auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit ein. Das Grundstück liegt demnach im unbeplanten Innenbereich. Bei einem Einzelhandelsbetrieb ab einer Größe von 800 Quadratmeter ist demnach von einem „Großflächen-Einzelhandelsbetrieb“ auszugehen. Weil der Betreiber 1100 Quadratmeter beantragt hat, ist ein derartig großer Lebensmittelmarkt „ausschließlich in einem Sondergebiet“ zulässig, so Bürgermeister Otto Göppel. Deshalb ist zu einer möglichen Verwirklichung der Erweiterung die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans notwendig. Die dafür anfallenden Kosten wären demnach vom Bauwerber zu tragen. Darüber soll endgültig in einer der nächsten Sitzungen entschieden werden. Hierfür hatte Dieter Miller (Freie Wähler) angesichts der „städtebaulich exponierten Lage“ gebeten, den zuständigen Städteplaner einzuschalten, was der Bürgermeister zusicherte. (fs)