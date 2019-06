vor 17 Min.

Nun heißt es in Kirchhaslach: aufräumen

Welche Bilanz die Veranstalter des Bezirksmusikfests in Kirchhaslach ziehen.

Von Sabrina Schatz

Sehr zufrieden – das sind die Kirchhaslacher mit ihrem Bezirksmusikfest. „Es war überragend. Die Arbeit hat sich gelohnt“, sagt Tobias Wohllaib, Vorsitzender des Musikvereins, der gerade mit dem Abbau beschäftigt ist, als ihn der Anruf unserer Redaktion erreicht. Wie schon das ganze Wochenende über packen am Dienstag viele Helfer mit an, damit sie das Festgelände im Ortsteil Olgishofen wieder so hinterlassen wie sie es zuvor vorgefunden hatten. „Meine Garage und das Musikheim sind jetzt voll mit Sachen, aber bis Freitag müssten wir alles verräumt haben.“

Wie berichtet, richtete der Kirchhaslacher Verein anlässlich seines 150-jährigen Bestehens das Musikfest im Bezirk 6 Memmingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) aus. Vier Tage lang wurde gefeiert, ob beim Blasmusik-Cup oder Sternmarsch, ob zu Party-Musik oder zu den Klängen des Massenchors. Wohllaib schätzt, dass insgesamt rund 10 000 Besucher nach Olgishofen gekommen sind. Vor allem am Pfingstmontag, als der bunte Festumzug stattfand, sei der Ort geradezu „überrannt“ worden. Und selbst nach dem Umzug seien viele Besucher bis weit in den Abend hinein im Zelt geblieben, was die Gastgeber überrascht und gefreut habe. Das Wetter hat aus Sicht der Musiker ebenfalls gepasst: Es regnete am Sonntag zwar zwischenzeitlich, doch zu den Programmpunkten im Freien war es trocken.

Gefeiert wurde friedlich. Der Polizeiinspektion Memmingen ist kein Zwischenfall bekannt. Wohllaib weiß lediglich von einer Pöbelei, nach welcher die Streithähne von Mitarbeitern des Sicherheitsdiensts nach draußen gebracht wurden.

Etwas müde sind die Veranstalter nun, nach den vier Festtagen, schon – zumal einige Helfer nach dem offiziellen Ende noch bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags zusammengesessen seien. „Heute gehen wir wahrscheinlich eher früh ins Bett“, vermutet Tobias Wohllaib und lacht.

