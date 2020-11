07:30 Uhr

Nun können Jugendliche in Babenhausen (mehr) mitreden

Plus Der Marktrat in Babenhausen will Heranwachsende mehr in die kommunalpolitische Arbeit einbeziehen - voraussichtlich durch ein Jugendparlament.

Von Sabrina Karrer

Was freut, was ärgert, was nervt die Jugend in Babenhausen? Um neue Einblicke zu bekommen in das, was die junge Generation im Ort bewegt, will der Marktrat sie künftig in die kommunalpolitische Arbeit einbeziehen. Gelingen soll dies voraussichtlich durch die Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments. Das hat das Gremium einstimmig beschlossen. „Ich meine, dass es eine gute Idee ist, so auch die Neugier der Jugendlichen für die Kommunalpolitik zu wecken“, sagte Bürgermeister Otto Göppel ( CSU).

Vorausgegangen sind dem Beschluss zwei Anträge. Einer kam von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, einer gemeinsam von CSU und Junge Wähler Union. Ihr Ziel ist dasselbe: Heranwachsenden die Möglichkeit geben, eigene Ideen einzubringen und mit den Entscheidungsträgern zu diskutieren. Dem Marktrat soll die Initiative bestenfalls irgendwann Nachfolger bescheren, denn: Alle sechs Jahre, wenn eine Kommunalwahl ansteht, so der Bürgermeister, stelle man wieder fest, dass die Bereitschaft sinke, sich zu engagieren. Durch die frühzeitige Einbindung der jungen Generation könnte dieser Entwicklung etwas entgegengesetzt werden. Wie diese konkret aussehen kann, dafür gibt es Vorschläge.

Kooperationspartner ins Boot holen

Mit der Organisation wurde der Jugendbeauftragte des Marktes, Michael Sell, betraut. Er hat als Leiter der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen, besser bekannt als Jubi, bereits Erfahrung in der Jugendarbeit. Der CSU-Marktrat soll sich nun näher mit Aufwand und Kosten befassen und dann eine Kalkulation vorlegen. Zudem soll er zukünftig regelmäßig darüber berichten, was in dem Jugendgremium erarbeitet wird.

„Es geht um die Partizipation junger Menschen, die sich an einer Wahl bis zu ihrem 18. Lebensjahr nicht beteiligen können“, brachte Michael Sell das Anliegen noch einmal auf den Punkt. Denkbar sei dies über eine Jungbürgerversammlung oder ein Jugendparlament. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Sandra Neubauer (Grüne) wolle er mögliche Kooperationspartner kontaktieren wie die örtlichen Schulen, das Jugendzentrum des Kreisjugendrings, die katholische Kirchengemeinde, den CVJM und die muslimische Gemeinde. Markträtin Sonja Henle (CSU), die Elternbeiratsvorsitzende der Anton-Fugger-Realschule ist, begrüßte es, eine neue Plattform für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Die U18-Wahl, die schon in Babenhausen durchgeführt worden sei, habe damals Anklang gefunden.

