18:00 Uhr

Nur für Fußgänger und Radler

Die Brücke an der Illerkanalmündung bei Kellmünz soll nur partiell saniert und die Nutzlast heruntergesetzt werden. Letztlich könnten dann nur noch Fußgänger und Radfahrer das Brückenbauwerk nutzen.

Die Illerbrücke bei Kellmünz soll nur teilweise saniert werden.

Von Armin Schmid

Die Stahlfachwerkbrücke an der Mündung des Illerkanals bei Kellmünz ist nicht mehr im besten Zustand. Deshalb steht in Bezug auf die Brücke eine sogenannte Herabstufung durch den Energieversorger – dem die Brücke gehört – im Raum. Danach wäre die Brücke an der Mündung des Illerkanals nur noch für Fußgänger und Radfahrer freigegeben.

Nach Schilderung von Bürgermeister Michael Obst während der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde bereits im Jahr 2015 eine Zustandsfeststellung der Brücke durchgeführt. Das Ergebnis: Ein Ausbau der Stahlbrücke samt Instandsetzung wäre kostenintensiv. Deshalb erwägt der Energieversorger, die Energie Baden Württemberg AG (EnBW), nun die Nutzlast zu belassen.

Das Brückenbauwerk soll aber teilweise saniert werden. Einen neuen Anstrich samt optischer Verschönerung bekommt die Brücke nicht. Letztlich soll nur die Funktionalität der Brücke erhalten bleiben.

Der Fahrbahnbelag der Mündungsbrücke besteht aus Holzbohlen. Diese Bohlen sind nicht mehr im besten Zustand und sollten deshalb komplett ausgetauscht werden. Verkehrstechnisch gesehen, kann es eine Umgehung für die Brücke geben. Obst machte deutlich, dass man den Geländebereich über die Illerkanalbrücke bei Kleinkellmünz und den Weg am Illerkanal entlang erschließen kann. Der Energieversorger wäre auch bereit, die Zufahrt entsprechend der neuen Wegführung freizugeben. Für die neue Zufahrtsvariante müsste aber eine Nutzungsvereinbarung zwischen Energieversorger und Marktgemeinde geschlossen werden. Unklar war, ob die neue Zufahrtsvariante über den Weg am Illerkanal entlang auch für die Waldgenossenschaft Kellmünz ausreicht. Da die Sanierung der Brücke teuer ist, wird die Nutzlast beschränkt – also das Überqueren auf Fußgänger und Radfahrer reduziert. Die Räte entschlossen sich, t Gespräche mit der Waldgenossenschaft zu führen. Es soll geklärt werden, ob die Ausweichroute für die Bewirtschaftung des Illergrieses ausreicht.

Themen Folgen