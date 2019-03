vor 4 Min.

Nur noch Grabsteine ohne Kinderarbeit

Auf den Friedhöfen in Illertissen wird sich einiges ändern – zumindest auf dem Papier. Der Stadtrat hat die Satzung für die Bestattungseinrichtungen angepasst.

Auf den Friedhöfen in Illertissen wird sich einiges ändern – zumindest auf dem Papier. Der Stadtrat hat die Satzung für die Bestattungseinrichtungen angepasst. So ist Kinderarbeit bei der Produktion von Grabsteinen künftig offiziell geächtet. Konkrete Auswirkungen hat dies laut Klaus Herrmann vom Ordnungsamt allerdings nur, wenn es „berechtigte Zweifel“ an der Herkunft eines Steins gibt. Dann müsse ein Steinmetz diese lückenlos nachweisen.

24 Bilder Ein Rundgang durch die neue Illertisser Leichenhalle Bild: Jens Carsten

Auf Antrag von Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AP/Grüne) wurde beschlossen, dass der Hauptgang des Waldfriedhofs künftig von sogenannten Abdeckplatten frei bleiben muss. Das soll den grünen Charakter des Friedhofs erhalten. Ein Areal sei für Bestattung von Bürgern muslimischen Glaubens vorgesehen, aber noch nicht fest eingeplant, war zudem zu erfahren. (caj)

