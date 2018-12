08:00 Uhr

Nuxit-Brief an Söder: Warum zwei Bürgermeister nicht unterzeichneten

Zwei Bürgermeister äußern sich zum Brief an Markus Söder.

Auf einem Schreiben an den Bayerischen Ministerpräsidenten fehlen die Unterschriften von Wolfgang Höß aus Altenstadt und Jürgen Eisen aus Illertissen. Was sie dazu sagen.

Von Felicitas Macketanz

Der Wunsch der Stadt Neu-Ulm, kreisfrei zu werden, stößt bei den Bürgermeistern im Landkreis auf wenig Gegenliebe. Das wurde nun in einem Brief deutlich, den die Vertreter des Kreisverbands Neu-Ulm des Bayerischen Gemeindetags an Ministerpräsident Markus Söder richten. Der Inhalt: Kritik am Nuxit, wie der mögliche Austritt der Stadt aus dem Landkreis inzwischen genannt wird. Wie berichtet, wurden in dem Schreiben Argumente aufgelistet, die gegen den Nuxit sprechen – allen voran geht es um die Kreisumlage und die Sorge der Kommunen, sie müssten deutlich mehr Geld zahlen, wenn Neu-Ulm aus dem Kreis austritt. Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß setzte genau wie Jürgen Eisen, Illertisser Stadtoberhaupt, als hiesiger Vertreter im Bayerischen Gemeindetag keine Unterschrift unter das Schreiben. Denn Höß zufolge gebe es noch sehr viel Diskussionsbedarf beim Thema Kreisfreiheit und viele offene Fragen, die Stellungnahme sei bedauerlicherweise erst sehr kurzfristig auf den Tisch gekommen. Für den Bürgermeister zu spontan.

Nuxit: Kommunen sollten mitreden können

Er hätte sich für diese Angelegenheit mehr Zeit gewünscht – und vor allem Mitspracherecht seiner Gemeinderäte. Ein Ausstieg Neu-Ulms aus dem Landkreis hätte Auswirkungen auf die Kreisumlage, sagt Höß auf Nachfrage unserer Redaktion. „Und Fakt ist, die Kommunen drücken für die Kreisumlage das Geld ab.“ Die Stadt Neu-Ulm zahle zwar – aufgrund der Größe und Bevölkerungsanzahl – am meisten. Es gebe aber genügend andere Kommunen, die für die Kreisumlage ebenfalls ordentlich blechen müssten. Die Umlage sei im laufenden Haushalt einer Gemeinde meist die größte Position, so Höß. Er moniert, dass er so kurzfristig nicht über die Köpfe seiner Markträte hinweg eine Entscheidung von „grundsätzlicher Bedeutung“ für die Kommune fällen könne. Das Organ, welches für solche sogenannten „Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung“ bei den Kommunen zuständig sei, sei eben jeweils der Gemeinderat, betont Höß. „Wer zahlt die Rechnungen? Das sind die Kommunen. Das Geld, das im Kreishaushalt verwendet wird, ist das Geld der Bürger“, erklärt Höß. Deswegen gehöre hinter eine Entscheidung, in der es um die Gelder der Kommunen geht, der jeweilige Rat.

Und: Den Brief von den Räten im Kreis absegnen zu lassen, hätte auch eine ganz andere Wirkung, als nur die Namen der Bürgermeister zu nennen, die gegen den Nuxit sind, ist sich Höß sicher. „Ich glaube nicht, dass das bei Markus Söder eine große Wirkung hat“, sagt er. „Was soll denn Söder überhaupt machen?“ Zumal es aus Sicht des Altenstadter Bürgermeisters noch zu viele offene Fragen in Sachen Kreisfreiheit gebe, bei denen die Stadt Neu-Ulm nun in der Bringschuld sei. „Das ist wie in einer Wohngemeinschaft: Wenn einer auszieht, dann muss vorher schon geregelt werden, wie die WG weiter besteht.“

Höß: „Das ist wie in einer WG“

Er hätte sich gewünscht, dass sich Stadt- und Gemeinderäte des Kreises treffen, um einmal gemeinsam über die Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm diskutieren zu können. „So eine Frage gehört für mich auf breitere Füße gestellt.“ Vielleicht wäre durch die verschiedenen Meinungen auch noch der ein oder andere neue Gedanke hinzugekommen. „Neu-Ulm hat der Bevölkerung den Bürgerentscheid abgesprochen und wir bringen es nicht mal so weit, die Kommunen nach ihren Meinungen zu fragen.“

Ähnlich sieht es auch der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen. Da keine „Abfrage der Bürgermeister, beziehungsweise Meinungen von anderen Gemeinden und Städten vorgesehen“ war, unterschreibe er nichts. Schließlich fehle ihm die Legitimation durch den Illertisser Stadtrat.

Weiter teilt Eisen mit, dass er sich im Kreistag als deren Mitglied gegen eine Kreisfreiheit ausgesprochen habe. „Da ich die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises bei einer Kreisfreiheit von der Stadt Neu-Ulm mehr als gefährdet sehe“, so Eisen. Allein das Defizit der Donauklinik von 5,3 Millionen Euro könne der restliche Kreis in Zukunft wohl kaum stemmen.

Eisen: „Sollte der Landtag den Antrag der Stadt auf Kreisfreiheit positiv bescheiden, dann ist er auch verantwortlich dafür, dass der Restlandkreis hier keine finanziellen Nachteile erleidet und der Landtag ein Sonderförderungsprogramm auflegt, wo die neuen erforderlichen Strukturen im Landkreis aufgebaut werden können.“

Ist der Kreis Neu-Ulm gar nicht absolut gegen den Nuxit?

